3300 élèves à la rencontre de la musique classique grâce à l'événement "ORCW for kids"

Au programme de cette sixième édition, quatre jours de spectacles mettant en scène un clown tour à tour burlesque, poétique ou magicien, et deux représentations du chef-d’œuvre de Sergueï Prokofiev, “Pierre et le Loup”, conté par l’humoriste Smain. “Développement de leurs facultés cognitives, stimulation de leurs sens et de leurs émotions, apprentissage à l’expression artistique… donner goût à la musique classique dès le plus jeune âge est une force !”, insiste-t-on du côté de la ville de Mons.

Les représentations se tiendront à Arsonic et au Théâtre de Mons. L’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie accueillera les élèves lors des représentations suivantes :

Le lundi 6 février : Mozart et ses amis – Arsonic – 9 heures – 11 heures -13 h 30 - CLOWN 1 : Mozart et sa Petite musique de nuit sont le fil conducteur de ce spectacle où les enfants découvrent de courtes pages de grands compositeurs, accompagnés du clown tantôt burlesque, tantôt poète ou magicien.

Le mardi 7 février : Enfin en accords ! Arsonic – 9 heures -11 heures -13 h 30 - CLOWN 5 : Accompagné du clown et de sa contrebasse, le quatuor à cordes nous entraîne sur les chemins de traverse de l’épopée musicale. Classique, rock et contemporaines, les notes s’égrènent comme autant de sourires au pays du burlesque et de la poésie.

Le mercredi 8 février : 100 % Vivaldi&carnaval de Venise – Arsonic – 10 heures – CLOWN 2 : Les Quatre Saisons de Vivaldi sont déclinées en petites touches, avec en toile de fond Venise et son carnaval féerique, ses masques, les oiseaux de l’été, une mandoline, un saxophone… Le clown partage ses émotions pendant ce voyage sans parole.

Le jeudi 9 février : Nez Rouge// Quatuor – Arsonic – 9 heures -11 heures -13 h 30 – CLOWN 4 : Les coups de cœur du clown pour des “instruments surprises” (cuillère à café, ukulélé, violon, klaxon, et d’autres instruments farfelus) viennent joyeusement compléter le quatuor en une fantaisie cacophonique. Bach, Beethoven, Schubert ou encore Dvorak guident le clown dans sa quête imaginaire de la musique, encadrant ses maladresses dans une alchimie imprévisible.

Le vendredi 10 février – Théâtre Royal – 11 h 00 – 13 h 30 : “Pierre et le loup” de Serge Prokofief conté par Smaïn sous la direction de Vahan Mardirossian

Deux séances en famille seront proposées, le samedi 11 février, à 15 heures au théâtre royal et le samedi 11 février à 17 heures.

Plus d’informations auprès de l’échevinat de l’enseignement, de la culture, de la jeunesse et de la lecture publique au 0474/54.33.97 ou via l’agenda de l’ORCW (https://www.orcw.be/events)