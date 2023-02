7 000 euros récoltés par les sportifs avec et sans papiers de Run4Dignity

Âgés entre 17 et 75 ans, les coureurs et marcheurs de la Run4Dignity représentent plus de dix nationalités différentes. Depuis 2013, année au cours de laquelle le groupe a vu le jour, ils ont participé à de nombreuses courses dans la région de Mons-Borinage. Lors du semi-marathon de Mons, en octobre dernier, ils formaient par exemple l’équipe la plus représentée, avec près de 85 personnes inscrites.

“Le groupe montois de soutien aux sans-papiers s’est créé de manière informelle. Aujourd’hui, nous donnons des conseils juridiques à des sans-papiers, réalisons des animations dans les écoles et effectuons des ravitaillements auprès de plusieurs collectifs de sans-papiers”, explique Freddy Mathieu, marcheur et membre de Run4Dignity. Pour ce dernier, il apparaît clair que le sport est une manière de créer du lien mais aussi de sensibiliser.

“C’est une manière inhabituelle de montrer notre soutien aux sans-papiers. On ne tient pas un discours abstrait, on montre que des sans-papiers vivent parmi nous, comme nous. À la fin d’une course, quand nous montons sur le podium on nous donne parfois l’occasion d’expliquer cela en quelques minutes. L’accueil est toujours très positif”. Les t-shirts portés par les membres de l’équipe sont floqués, mettant en lumière la problématique des personnes sans-papiers et relayant leur lutte pour la régularisation.

Équipements sportifs et frais d’inscriptions

Les frais d’inscriptions pour participer aux challenges sportifs étaient jusqu’ici pris en charge par les participants. L’argent récolté permet de couvrir les droits d’inscriptions aux différentes courses ainsi que les frais de déplacement de l’équipe. “Cette somme permettra aussi d’équiper chaque membre de vareuses et t-shirts floqués au nom du groupe ainsi que d’acheter des chaussures de running pour les membres de l’équipe les plus précarisés. Enfin, grâce à cet argent, des marcheurs et des coureurs s’inscriront aux 20 km de Bruxelles 2023.”

Grâce à la plateforme de crowdfunding, 67 personnes ont donné entre 10 et 1 500 euros, pour un total de 7182 euros. La Fondation Triodos a contribué à hauteur de 30 %. L’objectif de départ était de 3950 euros. Les participants au crowdfunding ont reçu en échange des contreparties telles qu’une bière 100 PAP, un dossard pour une marche ou une course, un livre biographique sur le parcours d’un migrant ou encore une invitation au petit-déjeuner et barbecue de l’événement avec toute l’équipe suite au semi-marathon de Mons en octobre 2023.

Projet avec le soutien de la Fondation Triodos

“Le projet Run4Dignity fait partie d’une campagne de la Fondation Triodos visant à soutenir des projets qui rendent notre société plus humaine et plus verte”, souligne Anne Brabander de Triodos ​. “L’année dernière, nous avons reçu plus de 140 demandes de projets dans le cadre de notre appel “Action for Change”. En collaboration avec Growfunding, nous avons analysé tous les dossiers et avons finalement sélectionné quatre projets à soutenir davantage. RunDignity a immédiatement attiré notre attention. Nous sommes donc très heureux que les initiateurs aient réuni les fonds nécessaires en si peu de temps pour créer du lien via le sport.”