Mons : A 76 ans, il harcèle son ex-femme avec 100 appels par jour

Mariée depuis 56 ans, Jeanine a décidé de mettre un terme à sa relation avec Victor Un couple aux apparences idylliques puisque de cette union sont nés deux enfants et six petits-enfants. Vraisemblablement victime de violences physiques et psychologiques depuis de nombreuses années, Jeanine a quitté le domicile la nuit du 11 au 12 juin 2022 à la suite d’une énième dispute.