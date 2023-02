Plus de 100 millions d’euros blanchis par une entreprise criminelle : des membres devant la Cour d’appel

Au total, 14 prévenus ont initialement pris part à ce réseau et ont été jugés à la barre du tribunal correctionnel de Charleroi. Condamnés à des peines sévères allant de 5 à 10 ans de prison, trois d’entre eux ont décidé de faire appel.

La justice belge a mis cinq ans pour percer à jour ce dossier des plus complexes. L’instruction a effectivement été excessivement rude à cause du comportement de certains prévenus et l’arrivée de nouveaux faits au cœur de cette affaire.

Ce dossier composé de 60 cartons a particulièrement fait couler beaucoup d’encre étant donné qu’un auteur a été acquitté. Son conseil avait plaidé en ce sens en raison de l’absence d’un PV versé au dossier. Le procès-verbal en question aurait pu établir la culpabilité du suspect.

Une organisation criminelle et familiale

”Cette véritable entreprise criminelle était profondément ancrée dans le tissu économique belge”, comme l’a évoqué le magistrat fédéral à la cour d’appel de Mons. Elle créait notamment de fausses sociétés (environ 400), lesquelles facturaient à de vraies sociétés (domaine du nettoyage et de la construction) avant de blanchir l’argent issu de trafic de drogue, de trafic de traite des êtres humains ou encore de la prostitution.

Cette organisation semblait par ailleurs, bien structurée dans ses activités et surtout en interne avec notamment la présence d’une comptabilité et une répartition des rôles établies. Même si certains diront “n’être qu’un petit pion isolé”. L’entreprise fonctionnait dans un premier temps de manière familiale, avec l’implication des sœurs ou des épouses et bougeait énormément entre la Belgique, le Portugal et le Brésil sous de fausses identités.

Trois audiences ont été prévues pour permettre au magistrat fédéral d’émettre ses réquisitions mais surtout de laisser la parole aux avocats de la défense. Les peines requises par le tribunal correctionnel de Charleroi devraient être confirmées.