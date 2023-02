Un nouveau parc communal en projet à Cuesmes

« On en a assez peu parlé jusqu’ici », souligne Nicolas Martin (PS), bourgmestre. « Les subsides ont été obtenus dans le cadre de la politique des grandes villes. Il nous permet de réaménager le site notamment avec un projet de déconstruction-reconstruction du hall omnisport. Le site accueillera in fine un espace vert équipé de structures sportives en plein air et du mobilier urbain afin de devenir un lieu de promenade pour les Cuesmois. »

Troisième ancienne commune la plus peuplée de Mons et quatrième en termes de densité (1098 habitants au km²), Cuesmes ne dispose pour l’instant que de peu de coins verts. « Il est important de pouvoir offrir à la population des spots de respiration, surtout lorsqu’il s’agit d’une commune densément peuplée », ajoute encore le bourgmestre. Côté timing, difficile d’en dire davantage. « Nous en sommes au stade des études. Mais le projet devra être réalisé dans les trois ans. »

Notons encore que pour des raisons identiques, la ville entend offrir à la commune une nouvelle salle Calva. « La salle actuelle est trop petite au regard du nombre d’habitants dans la commune. » L’actuelle salle Calva, l’une des plus anciennes, fera donc peau neuve. Un investissement total de près de 8,1 millions d’euros devrait être consacré à la réalisation de ces projets, avec une possibilité de subsides supplémentaires pour le volet sportif.