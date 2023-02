Vives réactions politiques des élus de Mons-Borinage après le refus de Valérie Glatigny d’organiser un master en médecine à l’UMons

La position ministérielle a entraîné de très vives réactions sur les bancs de l’assemblée parlementaires. Les députés Manu Disabato (Ecolo – Frameries), Joëlle Kapompole (PS – Mons) et John Beugnies (PTB – Mons) sont notamment intervenus afin d’obtenir des réponses à leurs questions (ou du moins, tenter). “J’ai été sidéré de découvrir cette interview, au moins sur la forme”, a souligné Manu Disabato. “Depuis quand le gouvernement dispose-t-il de la possibilité de décider, seul, de qui a le droit ou non à une habilitation ? Est-ce que les discussions ont déjà eu lieu au sein du gouvernement ? ”

Pour ce dernier, il apparaît que la ministre ne suit pas la position des instances de l’ARES, l’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur. “Est-ce que cela signifie que l’ARES est sous-localiste ? Je m’étonne que l’on puisse dire que l’organisation d’un master à Mons coûtera plus cher alors que l’on fonctionne en enveloppe fermée et que ce que l’on gagne d’un côté, on le perd de l’autre. C’est la même chose pour les 55 habilitations qui, elles, seront acceptées. ”

Pour l’Ecologiste, permettre aux étudiants hennuyers de boucler leur cursus universitaire sans devoir quitter la région serait une plus-value, “alors que le Hainaut a le taux d’étudiants universitaires le plus bas de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La proximité reste un élément essentiel lorsque l’on n’a pas la possibilité de se déplacer ou de louer un kot. ” Des propos appuyés par John Beugnies, qui estime que la ministre a “raté une occasion de réduire quelque peu les inégalités dans l’enseignement. ”

Pour le député montois, il s’agit ni plus ni moins d’une décision “antisociale qui met à mal les soins de santé” et qui “brise le rêve de celles et ceux qui souhaitent devenir médecin sans avoir la possibilité d’entreprendre ces études. ” Ajoutant que la ministre était “déconnectée de la réalité du monde médical et des milieux populaires”, il a réaffirmé son intention de se battre “pour lever les limitations d’accès aux études en médecine. ”

Chez nous toujours, Joëlle Kapompole s’est dite “sidérée et choquée” de prendre connaissance du positionnement de Valérie Glatigny. “Le fait d’avoir ce master à Mons améliorerait l’accès à la formation pour une série de personnes n’ayant pas la possibilité de se déplacer ou de koter et améliorerait la répartition géographique” des médecins alors que certaines zones souffrent de pénurie.

Précisons encore que Michel de Lamotte (Les Engagés) et Diana Nikolic (MR) ont de leur côté chercher à en savoir plus sur les critères dont avait tenu compte la ministre, qui s’est contentée de répéter les éléments déjà évoqués dans la presse, sans donner aucun élément neuf aux députés. “L’UMons répond à l’ensemble des critères d’analyse, évite les concurrences territoriales et les logiques stériles entre établissements en assurant une codiplomation. Il faut par ailleurs arrêter de se focaliser sur la distance entre Mons et Bruxelles, l’université attirant des étudiants originaires de Mouscron”, a rappelé Joëlle Kapompole, balayant ainsi sur les arguments de distance raisonnable.

“Après l’important travail mené pour lutter contre la précarité étudiante, votre annonce tombe vraiment très mal”, a conclu la députée montoise.