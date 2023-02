Mons : les promoteurs lèvent le voile sur le projet Doumons, destiné à transformer l’ancien bâtiment Belgacom

Après avoir quelque peu créé la surprise, les promoteurs viennent d’introduire leur demande de permis. Dans la foulée, ils présentaient, ce jeudi, le nouveau projet à la presse. “C’est un tout nouveau projet, il ne s’agit pas de quelque chose de remanier”, précise d’emblée Hugues Hallard, project developer Wallonia pour ION. “Sa philosophie, toujours basée sur les enjeux inhérents au site, est tout à fait différente.”

Le projet Doumons a vocation à radicalement transformer l'ancien chancre Belgacom... Et donc le quartier de la place Bootle. ©D.R.

Il faut écrire que la situation du site convoité est quelque peu exceptionnelle. Situé en plein cœur de ville, à proximité immédiate de la Grand-Place et de sites patrimoniaux importants, l’ancien bâtiment Belgacom dénote profondément. Pour autant, pas question de tout raser pour reconstruire. Les promoteurs ont fait le choix assumé de conserver la majeure partie du bâtiment. Ce qui offre plusieurs avantages non-négligeables.

Par exemple d’éviter à avoir à évacuer par camions quelque 9 000 mètres cubes de déchets (dans une ville où la mobilité est déjà quelque peu compliquée) et à produire de nouveaux matériaux. Une partie des matériaux existants seront en effet récupérés et revaloriser dans la nouvelle construction. “Nous sommes repartis d’une page blanche, avec quelques objectifs en tête : redynamiser un quartier qui en a bien besoin, éviter de laisser le bâtiment se détériorer davantage, répondre à différents besoins.”

Des besoins en matière de logements, de bureaux et de kots, “tout en valorisant le patrimoine du site et de ses alentours, en créant des espaces de convivialité et en privilégiant une conception durable”, ajoute encore Hugues Hallard. In fine, le projet – s’il est accepté – comptera 15 appartements entre 50 et 182 m2, 101 chambres étudiantes auxquels s’ajouteront une salle d’étude, des espaces d’étude et détentes en plus d’au minimum une place de vélo par chambre, ainsi que 8 105 mètres carrés de bureaux.

Le projet Doumons a vocation à radicalement transformer l'ancien chancre Belgacom... Et donc le quartier de la place Bootle. ©D.R.

En extérieur, les Montois profiteront d’un marché aux Poulets étalés sur 250 mètres carrés, d’une esplanade centrale de 1300 mètres carrés et d’un site verdurisé. Un parking sous-terrain disposant de 40 places de voitures et de 214 places pour vélos complète le projet. Si une décision du conseil d’État est toujours attendue du côté des promoteurs pour décider de l’avenir du projet Nova Mons, ceux-ci espèrent ne pas se heurter à une levée de boucliers de la part des riverains.

“La répartition des gabarits est différente et nous sommes plus bas sur la majeure partie du nouveau projet. C’est particulièrement le cas au niveau de la rue de la Raquette, lieu qui avait concentré de nombreuses oppositions à l’époque.” L’enquête publique vient d’être lancée et sera clôturée le 10 mars prochain. Les promoteurs espèrent obtenir leur permis dans le courant du troisième trimestre de cette année pour lancer le chantier l’an prochain. Pour un montant estimé à 45 millions d’euros, celui-ci s’étalera sur deux années et transformera radicalement le quartier de la place Bootle.