Mons : un adolescent a failli perdre la vie en prenant de la MDMA

À son domicile, la jeune femme de 24 ans a directement indiqué aux adolescents qu’elle n’avait pas de l’ecstasy mais seulement de la MDMA, une drogue composée d’une amphétamine stimulante principalement consommée dans un cadre festif. Face à l’hésitation des mineurs, Julia a précisé que cette substance restait similaire à de l’ecstasy.

Chaque mineur s’est donc procuré une pilule pour la modique somme de 6 euros. En plus de cet achat, la prévenue leur a “offert” un joint qu’ils ont consommé sur-le-champ. Vraisemblablement connue dans le milieu et consommatrice invétérée, la jeune femme avait réalisé auparavant un achat de groupé de 95 grammes de MDMA (pure à 93 %) avec d’autres étudiants.

”Je ne savais pas que les adolescents étaient mineurs”

Une fois la gélule administrée et le joint consommé, les trois mineurs ont commencé à mal réagir à cette drogue. Au point même que l’un d’entre eux a dû être hospitalisé d’urgence auprès du CHU Ambroise Paré. Forte contraction de la mâchoire, démarche titubante, insuffisance cardiaque et rénale, Simon (prénom d’emprunt) a effectivement été pris en charge par les équipes médicales. Mis sous respirateur, l’adolescent a failli perdre la vie. “Il ne faut pas avoir fait médecine pour savoir que la victime a échappé à la mort”, a stipulé le représentant du ministère public à la barre du tribunal correctionnel de Mons. La prise de MDMA peut provoquer la mort dans les heures qui viennent. Elle peut par exemple être causée par ce que l’on appelle le “syndrome sérotoninergique”, qui entraîne : fièvre importante, crampes, convulsions, agitation, coma…

Aujourd’hui, Simon garde de graves séquelles de cette prise de MDMA. Il a effectivement subi plusieurs interventions chirurgicales qui ont laissé des cicatrices physiques mais aussi psychologiques. Au point même que Simon a des soucis pour se déplacer et boite.

”Je sais bien que je suis responsable de cette vente”, a confié Julia. “Toutefois, je ne savais pas que les victimes étaient mineures”. Des propos qui semblent aujourd’hui à prendre avec des pincettes puisque les trois adolescents ont évoqué aux services de police avoir bien précisé à la prévenue qu’ils étaient mineures.

Le passé de Julia reste marqué au fer rouge. Cette Montoise a effectivement été victime de plusieurs viols et a connu le monde de la prostitution afin de gagner de l’argent facile. Hospitalisée pendant un mois en psychiatrie, elle tente désormais de reconstruire sa vie. Elle risque toutefois une peine de prison de 4 ans assortie d’un sursis probatoire.

Les trois autres étudiants comparaissaient également à la barre du tribunal correctionnel de Mons pour la vente et détention de MDMA. Un emprisonnement d’un an assorti d’un sursis probatoire a été requis. “C’était une erreur de jeunesse”, a avoué l’un des prévenus. “Je voulais m’intégrer au monde de la nuit et me procurer de l’argent”. Le jugement sera rendu le 9 mars.