Mons: poursuivi pour plusieurs préventions, il s’était présenté complètement ivre sur le banc des accusés

Vraisemblablement sobre mais empestant toujours l’alcool, Donovan a fait part de ses excuses. “Vous pensez que ma conduite aura des conséquences sur le jugement ?”, s’est-il interrogé dans la salle des pas perdus.

En octobre 2019, un Montois avait violemment été agressé sur la Grand-Place pour son casque audio. Les deux auteurs ont rapidement amené le préjudice au magasin Cash Converters et sera vendu pour la modique somme de 15 euros. “Je n’ai rien fait”, a précisé Donovan. Pourtant au cours de son audition, le malfrat avait reconnu le vol et la vente.

“Les policiers me connaissent bien et savent comment je suis”

L’année suivante, le prévenu présent dans un magasin de nouveau complètement ivre, a commencé à se comporter de manière inadéquate et à proférer des insultes aux nombreux clients. Face à cette attitude, les forces de l’ordre ont été appelées de ce pas sur les lieux. À leur arrivée, Donovan a poursuivi ses menaces et ses injures à l’égard des agents. “Pour vous dire la vérité, je ne m’en souviens pas”, a-t-il expliqué. “Les policiers me connaissent bien et savent comment je suis”.

En état de récidive, le prévenu risque une peine d’emprisonnement de 12 mois. Pour son conseil, le fait de mettre Donovan derrière les barreaux semble purement non productif. L'avocae est également revenue sur le comportement de son client lors de la précédente audience. “En état de stress, il a tendance à se mettre dans un sale état”. Une peine de travail a donc été sollicitée. Le jugement prononcé le 9 mars.