Face à ces défis et sur base de l’analyse de données socio-économiques, Hainaut Développement et l’Observatoire de la Santé, deux institutions de la Province de Hainaut, ont défini plusieurs enjeux pour un territoire hainuyer plus résilient. Par la même occasion des données chiffrées, les plus récentes ont été dévoilées

À la date du 1er janvier 2022, la province du Hainaut comptait 1.351.127 habitants, soit une hausse de moins en moins soutenue et surtout plus faible que les autres régions. Cette croissance est fortement inégale à l’intérieur du Hainaut. Si les arrondissements de Soignies (+ 44,9 %) et d’Ath (+16,9 %) devraient connaître un fort dynamisme démographique, ceux de Mons (-5,8 %), Tournai-Mouscron (-6,4 %) ou la Louvière (-2,7 %) s’attendent à un déclin démographique.

”En vue de lutter contre ce déclin attendu, il demeure important de renforcer l’attractivité du territoire via la rétention et la captation des jeunes actifs en adoptant une approche systématique”, a indiqué Fabienne Devilers, Députée provinciale lors de la présentation des chiffres.

Toujours à la date du 1er janvier 2022, on comptait au sein de notre province environ 84 personnes âgées de plus de 65 ans pour 100 jeunes de moins de 20 ans, soit un indice de vieillissement de 0,84. À l’horizon 2070, ce rapport s’inversera. Pour accompagner ce vieillissement, il est donc important de pouvoir poursuivre l’investissement dans notre système de santé et dans les services à la personne.

Réduire les inégalités territoriales de revenus

Le revenu médian des ménages hainuyers pour l’exercice 2021 (revenus 2020) était de 23.501 euros. Bien qu’en augmentation constante, ce revenu est plus faible que celui des autres régions. On observe d’importantes disparités entre les communes situées au nord du Hainaut (Tournai, Mouscron) avec un niveau de revenu plus élevé et celles situées le long de l’ancien sillon industriel (Charleroi).

Avec un niveau d’inflation égal pour toute la Belgique, le risque de précarisation est donc accru pour les revenus les plus modestes. “Il est important de pouvoir intervenir sur différents leviers comme l’employabilité via la création d’emplois de qualité qui permettent d’élever le niveau de revenu”, poursuit la Député provinciale.

Un premier bilan de l’impact de la guerre en Ukraine et de l’inflation pour le Hainaut

En matière démographique, selon les projections du bureau fédéral du Plan, l’année 2022 devrait être marquée par un accroissement important du solde migratoire (+94,1 % par rapport à 2021) en raison de l’arrivée d’Ukrainiens bénéficiant du statut de protection temporaire. Au niveau de l’emploi, après avoir connu une hausse ininterrompue en 2021, en raison de la reprise post-covid, l’évolution du nombre de travailleurs salariés fut nulle entre le 1er et le 2ème trimestre de l’année 2022.

En matière économique, 714 faillites ont été déclarées en Hainaut en 2022. Même si cela représente une hausse de presque +47 % par rapport à l’année 2021, ce niveau reste toujours en deçà de celui de 2019 (année pré-covid (-9,6 %). Certaines mesures ont eu un effet réducteur sur les faillites déclarées en 2022. Citons par exemple, la possibilité de recours au chômage temporaire pour force majeure corona jusqu’au 30 juin 2022 ainsi que le nouveau régime de chômage temporaire pour raisons économiques apparu dès le 1er octobre 2022 pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie.

Fabienne Devilers a tenu à revenir sur d’autres enjeux indispensables pour un territoire hainuyer résilient capable d’affronter sans crainte les défis de demain. À savoir : accroître le niveau d’instruction grâce à une offre d’enseignement de qualité adaptée aux besoins de notre société, favoriser l’éclosion d’écosystèmes propices à l’innovation dans les filières d’avenir ou encore accompagner le phénomène de périurbanisation afin de maintenir un équilibre entre la préservation des espaces naturels et agricoles et une offre de logement accessibles à tous.

Des données plus précises sont disponibles au sein du portail statistique “Hainaut Stat” qui reprend une série de statistiques pour l’ensemble du territoire et ses 69 communes.