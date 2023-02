Des portes ouvertes… Pour les parents sur le site de l’UCLouvain FUCaM Mons

Chez nous, l’UCLouvain FUCaM Mons participe à l’initiative. Une initiative qui colle à un constat : les parents s’impliquent de plus en plus dans les études supérieures de leurs enfants. “Les enfants d’aujourd’hui acceptent plus facilement la présence de leurs parents lors de salons étudiants”, constate Frédéric Nils, professeur à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’UCLouvain. “Mais les parents eux-mêmes sont demandeurs d’informations sur un système qui a beaucoup changé depuis l’instauration du décret Bologne, qui a réformé l’enseignement supérieur.”

Pas facile pour ceux et celles qui ont connu le système des candis et licences de s’y retrouver dans les crédits, le décret Paysage, etc. Autre observation : tous les parents n’ont pas le même rapport aux études supérieures de leur enfant. Le chercheur louvaniste, spécialisé dans les parcours scolaires et professionnels, pointe trois variantes. Il identifie d’abord le parent soutenant. “Il n’impose rien mais il est présent pour apporter son aide, répondre aux questions, conduire aux portes ouvertes…”

Cette personnalité représente environ 60 % des parents. “Il y a ensuite le parent interférant, qui impose sa manière de faire et l’orientation. Mais il peut aussi être anxieux et sur le dos de son enfant pour savoir s’il s’est bien rendu à tel ou tel salon… Les interférants représentent 15 % des parents. ” Enfin, le troisième profil est celui du parent désengagé. “Ce parent est souvent démuni et incapable de soutenir son enfant, probablement parce qu’il n’a pas connu l’aventure de l’enseignement supérieur.”

Frédéric Nils voit un avantage à l’investissement croissant des parents. “Ils ont une implication complémentaire. La vision des enfants est souvent à plus court terme et leur choix est orienté suivant l’intérêt et la difficulté perçue des études choisies. Les parents regardent plus loin et verront plutôt les débouchés professionnels. ” La journée porte ouverte de ce samedi devrait permettre à chacun de trouver sa place et, peut-être, d’être rassuré avant le “grand saut.”

Elle permettra d’offrir aux participants un aperçu complet des atouts de l’université en matière de formation et d’encadrement. “Elle sera l’occasion de découvrir l’enseignement supérieur sous toutes ses coutures (coûts, organisation des études, décret paysage…), de recevoir des conseils pour faciliter la transition du secondaire au supérieur, d’être accompagné dans le choix des études, de se renseigner sur les différents programmes d’études de l’UCLouvain, de prendre des renseignements utiles concernant le logement, l’inscription ou encore les aides financières.”

Des représentants de toutes les facultés présentes sur chaque campus, des étudiants, des enseignants et membres des services étudiants seront également présents pour échanger, guider et rassurer les futurs étudiants et leurs parents. À Mons (151 chaussée de Binche), la porte ouverte est organisée de 8 h 30 à 13 heures Le rendez-vous est donné dans le hall des cours pour un petit-déjeuner, un moment d’échange, des informations sur les programmes d’études et services et finalement une visite du campus.