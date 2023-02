Plus de visibilité pour les maisons de quartier de Mons

“Nous trouvions important de mieux communiquer et d’infirmer le citoyen sur ce qu’il s’y passe”, explique Marie Meunier (PS), présidente du CPAS montois. “L’impression et la distribution de flyers ne suffisent plus, surtout à l’heure où beaucoup de choses passent par les réseaux sociaux. On tente donc, chaque semaine, de diffuser le programme des maisons, ce qui permet aux personnes intéressées d’établir leur emploi du temps en fonction de leur intérêt.”

Implantées à Mons (allée des Oiseaux/rue André Masquelier), à Cuesmes, à Epinlieu, à Jemappes, à Nimy ou à Ghlin, les maisons de quartier sont des lieux d’animation de la vie sociale via la mise en place d’actions autour de la santé, de la citoyenneté, de l’insertion ou du cadre de vie. Elles suscitent et accompagnent les demandes et initiatives des habitants afin de travailler sur des projets communs.

Les maisons de quartier organisent une foule d'animations et activités pour tous les âges. ©Maison de quartier de Cuesmes

“Elles accueillent de nombreux jeunes des quartiers ou encore des asbl qui portent divers projets et organisent des événements ponctuels pour les fêtes de fin d’année, Pâques, le carnaval ou la Saint-Nicolas. Pour donner un exemple, la maison de quartier de l’Allée des Oiseaux est connue pour sa donnerie et son projet de récupération/seconde main. C’est quelque chose qui est porté par les citoyens des alentours et c’est extrêmement positif.”

Une simple recherche sur Facebook avec le libellé “maison de quartier de”, suivi du nom du village (par exemple maison de quartier de Cuesmes) permettra aux internautes de retrouver le programme des animations.