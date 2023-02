Accusé de coups et blessures sur sa compagne à Mons : “Je n’ai pas été violent avec toutes mes exs”

C’est la seule et unique fois que Kimberley a porté plainte. “Auparavant, je ne voulais pas. J’avais peur de l’enfoncer davantage à cause de son passé”.

À la barre du tribunal correctionnel de Mons, le prévenu a avoué les faits en les minimisant. “Il m’est arrivé d’agir de la sorte une ou deux fois”, a-t-il expliqué timidement.

À la suite de cette scène de violence, un homme est intervenu pour défendre Kimberley. Sur le qui-vive et toujours sous influence, Grégory a sorti un couteau de cuisine et l’a menacé. “Je ne me souviens plus de rien”, a précisé le prévenu.

Pour éviter une éventuelle récidive, le représentant du ministère public a requis une suspension probatoire.

”C’était une période compliquée pour mon client”, a indiqué le conseil de Grégory au cours de sa plaidoirie. “Son père était en phase terminale et de ce fait, le prévenu est malheureusement tombé dans l’alcool. Aujourd’hui, il a récemment décroché un emploi et s’occupe de sa fille. Il a également entamé un suivi psychologique pour venir à bout de ses démons”

Lors de sa dernière prise de parole, Grégory a tenu à poursuivre ses explications. “Il n’y a pas eu de violences avec toutes mes compagnes. Dans cette relation, il s’agissait surtout d’un problème de jalousie et de confiance à l’égard de la victime”. Le jugement sera rendu le 9 mars.