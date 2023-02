La boutique “C’est cadeau” s’installe à la Maison Folie : tout y est gratuit !

“Nous sommes la première accorderie en Belgique. On existe depuis déjà quelque temps sur base d’une philosophie assez simple. Les personnes désireuses de nous rejoindre s’inscrivent comme accordeurs, adhèrent à une charte de bonne conduite et échanges des services”, explique Laurence Van De Putte, bénévole. “Les échanges ne se font pas forcément entre deux personnes. Une heure de service rendu peut valoir une heure de service auprès de quelqu’un d’autre.”

Avec les confinements successifs, les bénévoles ont été, comme bon nombre d’autres associations, freinés dans leur élan. “Il a fallu relancer un peu la dynamique afin d’accueillir un maximum de profils, notamment d’hommes car on constate que les femmes sont plus nombreuses parmi les bénévoles. On a donc eu l’envie de travailler sur un second volet : l’ouverture de la boutique. Elle est un peu le prétexte pour inviter celles et ceux qui hésitent à franchir le pas car c’est avant tout un lieu de rencontre.”

Prendre le pouls, se glisser dans l’ambiance du bénévolat, discuter avec d’autres en installant des vêtements sur une tringle, voilà l’objectif premier de la boutique C’est cadeau. “Ça colle avec les missions de l’Accorderie : rompre la solitude, proposer un lieu de convivialité, consommer autrement en customisant, en réparant, en revendant,…” Ouverte depuis déjà quelques jours, la boutique semble attirer du monde, qu’il s’agisse de clients convaincus ou de simples curieux.

“Le fait qu’il y a des activités régulières à la Maison Folie nous aide pas mal. On verra comment les choses évoluent. ” À ce stade, l’espace de stockage et d’exposition étant limité, ce sont principalement des vêtements qui sont à chiner et à emporter. L’horaire est adapté en fonction des activités des lieux et de la disponibilité des bénévoles. Il est à retrouver sur la page Facebook