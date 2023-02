En collaboration avec le Département de l'Ordre Public et un maitre-chien de la Police Fédérale ainsi qu'en partenariat avec l'ONEM et l'INASTI, les PUMAS (Patrouilles Urbaines Montoises d'Appui et de Sécurisation), ont procédé aux contrôles de trois établissements à Mons.

Au total, lors de ces contrôles 2 PV pour défaut de déclaration de travail ont été rédigé, un établissement a dû être fermé et mis sous scellés car travailleurs non déclarés. Deux PV pour séjours illégaux ont aussi été dressés.

Les équipes ont également patrouillé dans le centre-ville et en périphérie montoise ainsi que dans les entités de Cuesmes et de Jemappes. Lors des ces patrouilles, divers contrôles de personnes et de véhicules ont été réalisés avec pour résultat un PV dressé pour séjour illégal et deux autres pour détention de stupéfiants. "Ce travail s'inscrit à la fois dans la lutte contre les nuisances sociétales qui est l'une des priorités de notre Plan Zonal de Sécurité 2020-2025 ainsi que dans la philosophie de notre Zone de Police "Encore plus de visibilité pour encore plus de sécurité", a commenté la zone de police.