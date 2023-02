Le prévenu et sa première victime se sont connus via les réseaux sociaux. Rapidement, une complicité s’était installée et le jeune couple s’était formé.

Noé n’aurait pas été au courant que la jeune fille avait seulement 14 ans. “Je pensais qu’elle en avait 15”, avait-il précisé à la barre du tribunal correctionnel de Mons. Le jour des faits, le prévenu avait déshabillé agressivement la victime et l’avait pénétré de manière digitale. “Nous avons juste eu une relation sexuelle classique”.

Noé, originaire de Maisières avait également causé une autre victime. Rencontrés en 2018 via des amis en commun, le prévenu et Alicia (prénom d’emprunt) avaient fixé leur premier rendez-vous à l’hôpital. Un rencard quelque peu spécial puisqu’il lui avait proposé de rendre visite à sa sœur qui venait d’accoucher. Pris d’un besoin présent, Noé s’était rendu aux toilettes, suivi de la victime, âgée de 16 ans. Une fois chose faite, le jeune homme avait violemment attrapé Alicia par surprise et l’avait pénétré de force.

Lors de l’instruction d’audience, le prévenu avait contesté les faits malgré les éléments objectifs du dossier. De nombreux messages interpellants avaient effectivement été saisis durant l’enquête. Il stipulait notamment à des connaissances ses attitudes condamnables par la loi : “je l’ai b****. Elle a pleuré et crié comme une fille de 12 ans”.

Actuellement inséré au sein de la société et possédant un retard mental (objectivé par les conclusions de l’expert), Noé avait sollicité un sursis probatoire dont une des conditions est de ne plus entrer en contact avec des mineurs. Une demande visiblement prise en considération par le tribunal.