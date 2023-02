Mons : il écope de 4 ans de prison avec sursis pour avoir attiré des jeunes garçons dans des logements pour commettre des actes sexuels

Séduit par les enfants de sexe masculin, Mathieu avait attiré plusieurs mineurs entre ses filets dans la région de Mons. L’homme âgé de 28 ans à l’époque avait le même modus operandi. C’est via le réseau social Snapchat que Mathieu prenait contact avec ses victimes. C’est notamment le cas du pauvre Milo (prénom d’emprunt), âgé de 12 ans, qui avait cru à une véritable histoire d’amour.

Dans un premier temps, les deux personnes avaient des échanges banals. Mais les discussions ont rapidement pris un caractère sexuel. Fou amoureux, Mathieu avait organisé une première rencontre au sein d’un Airbnb en réservant une chambre : “idéale pour une nuit de couple”.

Du haut de ses 12 ans, l’enfant ne faisait pas son âge. La gérante de l’établissement avait d’ailleurs été interpellée par cette réservation et avait donc posé des questions au prévenu. Il avait rapidement répliqué qu’il s’agissait de son cousin.

Mathieu avait procédé de la sorte à deux reprises. Son principal objectif était de commettre des actes sexuels avec sa victime “du moment” (baisers langoureux, câlins, caresses). Une histoire qui fait froid dans le dos… D’autant plus que le prédateur conservait dans son téléphone portable, un vrai journal intime concernant ses rencontres. Les enquêteurs ont effectivement relevé plusieurs notes plus accablantes les unes que les autres dans lesquelles le prévenu évoquait ses objectifs et ses ressentis. Il avait notamment précisé vouloir rencontrer entre 15 et 20 jeunes garçons courant de l’année 2021.

Aujourd’hui, Mathieu poursuit un suivi psychologique afin de contrôler ses attirances pour les mineurs d’âge. Milo quant à lui s’isole énormément depuis les faits. “Il ne sort de sa chambre que pour passer à table et participer à ses activités sportives”, avaient évoqué ses parents.