Le CHU Ambroise Paré réaffirme son soutien à l’UMons dans sa volonté d’organiser un master en médecine

Le Centre hospitalier universitaire évoque “une décision surprenante et décevante” et réitère ainsi son soutien à l’UMons et à l’ULB. Les chiffres sont accablants : 50 % des communes du Hainaut sont actuellement en pénurie de médecins généralistes. Plus de la moitié d’entre eux sont âgés de 60 ans et plus. Le danger est donc réel pour cette population qui, d’ici quelques années, n’aura plus accès à des acteurs de santé de première ligne. Pour les autorités académiques, le fait de pouvoir organiser un master à Mons inciterait les nouveaux diplômés à s’installer dans leur région.

“Aujourd’hui, nous constatons déjà les effets pervers de cette situation”, explique le Dr Luc Bissen, Directeur médical du CHU Ambroise Paré. “Nos urgences sont saturées car les citoyens n’ont d’autres choix que de se rendre à l’hôpital pour obtenir une ordonnance pour soigner une bronchite par exemple. La continuité des soins est, elle aussi, menacée. Le patient sortant de l’hôpital ne dispose pas toujours d’un médecin traitant assurant sa bonne évolution à domicile. Ces problématiques sont déjà criantes aujourd’hui et nous sommes inquiets de leurs conséquences à long terme.”

Nécessaire pour la survie des soins de santé

Différentes études et rapports ont déjà démontré à de nombreuses reprises que la création d’un Master en médecine dans la région de Mons pouvait résoudre en partie ces difficultés. “En plus de capter des talents localement pour améliorer la santé globale de nos concitoyens, créer ce master à Mons permettait d’améliorer l’accessibilité de cette formation à des centaines d’étudiants. Ceux-ci sont aujourd’hui obligés de poursuivre leur cursus à Bruxelles ou à Liège, avec les frais inhérents à cette délocalisation (transport, logement…). ”, précise Samy Kayembe, Président de l’hôpital montois.

“À noter que cette distance peut aussi engendrer un désintérêt pour ces études. Les chiffres sont flagrants : plus de 50 % des candidats à l’examen d’entrée de médecine de l’ULB sont résidents du Brabant wallon. La pertinence de proposer un cursus complet dans la région est indéniable, que ce soit pour la survie des soins de santé dans la région que dans l’attractivité de cette discipline pour les futures générations. ”

Suite à la tenue du conseil d’administration de ce mercredi 15 février, les membres du CHU Ambroise Paré, ainsi que ceux du conseil médical, “tiennent à apporter leur soutien officiel aux revendications légitimes de l’UMons. ” Cette communication s’ajoute à l’action de mobilisation menée par les étudiants ce jeudi en début d’après-midi, au départ du campus universitaire avant de prendre la direction de la Grand-Place de Mons.