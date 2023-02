Collecte d’encombrants à porte-à-porte : Hygea remet le focus sur un service méconnu

“On met régulièrement l’accent sur le tri des déchets, les produits acceptés ou non dans les sacs-poubelles ou les recyparcs, mais peut-être trop peu sur ce service spécifique”, admet Anne Copin, responsable de la communication. “On se donne deux semaines pour voir si la campagne porte ses fruits mais ça semble bien parti, si l’on se fie aux premières statistiques obtenues via les réseaux sociaux. ”

Le timing n’est pas tout à fait anodin. En effet, d’ici le mois d’avril, le CPAS de Mons proposera un ramassage des encombrants à domicile sur rendez-vous, gratuit et accessible à tous, sans quota minimum ou maximum. “Les deux filières sont tout à fait complémentaires puisque les déchets qui seront collectés via ce service seront rapatriés chez nous pour ensuite être évacués et recyclés. ”

Autant dire que d’un point de vue logistique en revanche, cela demandera une excellente coordination, du personnel en suffisance et beaucoup de bonne volonté. Pour le reste, précisons que le service de collecte à domicile, s’il pourrait être mieux connu, a été utilisé par de nombreux citoyens ces dernières années. En 2021, sur l’année, 180 tonnes de déchets ont été récoltées au cours de 500 enlèvements, pour une moyenne de 4 mètres cubes.

“C’est un service qui a vu le jour pour compenser l’interruption de collectes d’encombrants en porte-à-porte”, ajoute encore Anne Copin. Si du côté de la ville de Mons, il s’avère gratuit, il faudra en revanche sortir pour le portefeuille pour bénéficier d’un ramassage Hygea. Un forfait de 75 euros est demandé pour 6m³. Le montant est à régler au préalable, par voie électronique via le webshop de l’intercommunale ou via le 065/412 728.

Après l’enlèvement, si le volume des déchets est inférieur à 6m³, un remboursement de 5 euros/m³ est effectué en fonction de la quantité de déchets réellement collectés. La quantité maximale est de 6m³ par trimestre. Concrètement, tous les déchets des ménages qui peuvent être déposés au recyparc (bois, déchets verts, déchets d’équipements électriques et électroniques, etc.) sauf les inertes (déchets de construction) sont concernés.

Ils devront être triés, conditionnés ou liés pour être prêts à l’enlèvement et déposés la veille au soir devant le domicile (voir conditions du règlement de police de la commune).