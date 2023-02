Kara’Box ouvre ses portes à Mons : il sera possible de pousser la chansonnette en toute intimité !

“C’est un concept qui est à la mode un peu partout et que l’on retrouve déjà à Charleroi, Bruxelles ou Liège”, explique Alessandro Cascino, gérant. “On est ravi de pouvoir le proposer à Mons et d’ainsi permettre à celles et ceux qui aiment chanter, sans jamais avoir osé franchir le pas du karaoké, de le faire lors d’une soirée en famille, entre amis ou entre collègues. Les salles sont totalement insonorisées : personne n’entendra rien en dehors des membres du groupe.”

Adieu la timidité, bonjour l’amusement. Voilà la philosophie de Kara’Box. “Il est possible de commander des boissons et cocktails directement servis dans la box. Ça reste donc privatisé de A à Z. On se rend compte que le covid a laissé des traces et que même s’ils ont envie de ressortir, les gens aiment rester entre eux, dans leur bulle. On répond à cette envie en proposant ce concept qui devrait surtout cartonne les vendredis et samedi soir. ” Les salles sont également accessibles le mercredi.

Concrètement, Kara’Box dispose actuellement de cinq salles d’une capacité de six personnes ou de sept à dix personnes. “On loue à la salle donc si deux personnes louent la salle de six, ça va forcément leur revenir plus cher. Il faut compter, en moyenne, 150 euros pour les heures de privatisation, soit entre une quinzaine et une vingtaine d’euros par personne. ” Ce week-end, quelques “privilégiés” ont déjà pu tester le concept et visiblement, les retours sont très positifs. La grande ouverture n’aura cependant lieu que ce 25 février.

De quoi laisser le temps aux plus impatients de se chauffer un peu les cordes vocales avant de tout donner !