79 films, 35 premières belges et une foule d’invités au Love International Film Festival de Mons dont Michel Blanc, Laura Wendel et Yoann Blanc

Parmi ces derniers, la réalisatrice belge Laura Wendel qui présidera le jury et qui avait fait sensation en 2022 avec son film “Un Monde”. L’acteur Yoann Blanc, bien connu pour son rôle dans la série belge “La Trêve”, fera également partie du jury de même que la réalisatrice Anna Falguères, l’acteur Robinson Stévenin et le réalisateur Léo Karmann.

Ils seront amenés à départager les dix films en compétition dont les co-productions belges “Tengo suenos electricos” de Valentina Maurel et “Le Paradis” de Zéno Graton. “On essaye toujours d’avoir un équilibre dans les films que l’on sélectionne pour les différentes compétitions”, nous explique Maxime Dieu, délégué général du festival. “Il faut par exemple faire attention de ne pas mettre deux films en compétition qui ont le même thème. Ce serait une erreur et cela pourrait perturber le choix du jury.”

Alors que de moins en moins de monde se rend dans les salles de cinéma, un festival, c’est l’idéal pour se remettre dans le bain. “Attirer du monde dans les salles, c’est évidemment important d’autant plus que nous avons conservé des tarifs abordables car nous tenons à ce que cela reste accessible à tout un chacun”, nous a confié Jean-Paul Deplus, président du Liff. “Manifestement, il y a une véritable demande de la part du public qui réclame de voir des films en salle. Des films qu’on ne retrouve pas forcément sur les plateformes numériques. L’amour est un thème universel qui est partagé par énormément de monde et ce que nous voulons faire de ce festival, c’est la fête du cinéma. On espère aussi avoir le plus de monde possible dans les salles pour apprécier le travail réalisé par les nombreuses équipes des films qui seront présentés lors du festival.”

Une centaine d’invités belges et internationaux seront ainsi présents lors des nombreuses séances organisées à Imagix et au Plaza Art. À noter une compétition pour les courts-métrages belges, pour les courts tournés dans le Hainaut et de nombreuses conférences et autres leçons de cinéma données par l’actrice française Emmanuelle Bercot le 11 mars, Susana Nicchiarelli, le 13 mars, ou encore par Michel Blanc qui fera l’honneur de sa présence le 17 mars.

Le gala d’ouverture du festival se déroulera le 10 mars au théâtre communal de Mons avec la projection du film “Quand tu seras grand” d’Andréa Bescond et Eric Métayer en présence de l’équipe du film tandis que le film de clôture sera “Armageddon Time” de James Gray, présenté à Cannes en 2022 mais qui ne sera pas distribué en Belgique.

Toutes les informations concernant le Love International Film Festival sont à retrouver sur leur site Internet.