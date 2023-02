Mons: une stratégie transfrontalière élaborée pour aller décrocher de gros subsides

“La coopération est large et les sujets à aborder sont nombreux. Ils vont du tourisme au développement d’événements sportifs transfrontaliers, en passant par la dynamisation de l’art urbain, un large redéploiement économique grâce à une revitalisation innovante des centres-villes, des industries et des commerces, une mobilité accrue entre le sud de la Belgique et le nord de la France mais aussi par une place importante à offrir à la technologie numérique et aux nouveaux matériaux et à la formation”, précise le bourgmestre, Nicolas Martin (PS).

“Il paraît en effet essentiel aujourd’hui de mutualiser les efforts pour développer une offre d’apprentissage en lien direct avec les métiers en pénurie rencontrés dans nos régions et en phase avec les profils nécessaires à leur développement futur. Faire du patrimoine et des biens communs un facteur d’identité et d’attractivité, garantir l’intégration transfrontalière par l’emploi et la mobilité et améliorer le cadre de vie de nos administrés par des services transfrontaliers adaptés, tels sont les enjeux majeurs de notre collaboration à intégrer le plus rapidement dans une réflexion commune.”

Ce Comité de Pilotage Transfrontalier (COPIL) a vocation à préparer dès maintenant le deuxième appel à projets Interreg, prévu dans le courant du mois de septembre prochain. Une préparation indispensable puisque c’est là que les villes pourront aller chercher “les moyens financiers nécessaires à la réalisation de nos ambitions.” À Mons, plusieurs axes ont été définis et seront mis en avant.

En matière de tourisme, la ville et ses partenaires (la province de Hainaut, le département du Nord) prévoient une collaboration entre les maisons du tourisme, le développement d’un réseau points nœuds pédestre qui ne s’arrêtera pas à la frontière, la poursuite du projet Eurocyclo qui a pour objectif le développement de l’offre de tourisme à vélo autour des trois grands itinéraires européens EuroVelo Transfrontalier, ou encore le développement du tourisme fluvial via le master plan du grand large et le réseau points nœuds qui longera les berges.

La question de la mobilité mérite également réflexion. Elle se concentrera sur la mobilité ferroviaire (via la liaison Aulnoye-Aymeries/Mons) et l’offre de bus, avec une interrogation à trancher : la ligne express Mons-Maubeuge est-elle suffisante ? En ce qui concerne le développement économique, Mons et les villes transfrontalières se questionneront et se positionneront sur le renouveau des centres-villes, l’industrie et les commerces.

Dans le même ordre d’idée, les partenaires s’accordent à dire qu’il faut mutualiser les efforts sur le développement de l’offre de formation en lien avec les métiers en pénuries. Enfin, côté culture et sport, une place importante sera laissée au street art (Mons étant déjà devenue la ville wallonne du street art grâce au projet “l’art habite la ville”) et à l’opportunité de mettre sur pied des événements sportifs transfrontaliers.

Côté timing, la phase de prospection lancée dans le cadre du COPIL touche à sa fin. À l’issue de réunions de travail en comités techniques, d’entretiens institutionnels et sur base d’une enquête citoyenne autour des pratiques et attentes des habitants du territoire, les axes de la stratégie transfrontalière ont été fixés et rédigés. La partie concrète, via la déclinaison de cette stratégie en une feuille de route, va dès lors pouvoir commencer. Dans ce cadre, un séminaire transfrontalier de deux jours (dont un à Mons, en avril) sera mis en place. Des fiches actions seront finalement rédigées à partir des réflexions issues de ces ateliers.