Love International Film Festival de Mons : “les retombées du festival pour la Ville sont énormes”

Aussi, le festival contribue à donner une image positive de Mons au niveau international. “Quand on voit les personnalités qui sont déjà venues participer d’une manière ou d’une autre au festival, cela fait rêver. Gérard Lautner, Yolande Moreau, Anémone pour ne citer que ceux-là et cette année, Michel Blanc ou Agnès Jaoui, la popularité du festival et, donc, de Mons, va bien au-delà des frontières de la Belgique. Les retombées internationales sont énormes et, à la Ville, on ne peut qu’être très fiers de soutenir ce festival.”

En plus des retombées économiques et de la renommée internationale, le festival a également un rôle social important à Mons. “De nombreuses associations comme l’asbl Article 27 ou le CIMB par exemple, participent aussi au succès du festival au fil des années. Elles sont là et sont impliquées dans le festival.”