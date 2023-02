Mons : le réaménagement de la Rampe Borgnagache a commencé

Vieille de plusieurs siècles, la rampe Borgnagache est un espace vert situé dans un quartier historique en pleine renaissance et qui nécessitait un réaménagement paysager complet pour être mis en valeur. L’espace de 166m² sera repensé avec, à la clé, un bilan environnemental intéressant, des techniques de constructions ancestrales, une végétation ayant un intérêt toute l’année et une réflexion paysagère contemporaine.

“C’est un projet important car il y a énormément de passage devant ce qui n’est encore qu’un talus dépourvu de toute végétation”, souligne Stéphane Bernard (PS), échevin en charge des travaux. “En plus des intérêts environnementaux et écologiques, l’idée est de permettre un nettoyage aisé du site, tant en termes de temps de travail qu’en nombre d’agents nécessaires mais également lors d’un retour éventuel de certaines plantes colonisatrices. ”

Les travaux de réaménagement se sont organisés en deux phases : une première qui consistait en la mise à blanc du terrain avec extraction ainsi que la fourniture et la pose d’une toile anti mauvaises herbes. La deuxième phase, qui a commencé il y a quelques jours, se concentre quant à elle sur l’aménagement d’un pré fleuri, qui pourra être régénéré afin d’améliorer le fleurissement ou de changer les colorations florales, et la plantation de 14 tilleuls et de deux pommiers à fleurs.

La Rampe Borgnagache se situe dans un quartier important allant de la Place de Vannes au Square Roosevelt. Il fait l’objet d’une “attention particulière” du collège communal puisqu’il constitue une vitrine du centre-ville, de par son emplacement stratégique qui génère beaucoup de passage. Ainsi, les rénovations du Square Saint-Germain et de la Rampe Sainte Waudru, véritables bijoux patrimoniaux, ont été menées. La Rampe Borgnagache est en cours. Suivra alors la Place de Vannes, le Square Roosevelt et les voiries qui l’entourent.

Plus largement, la Rampe Borgnagche fait partie d’un vaste plan qui vise essentiellement la végétalisation de différentes zones de l’espace public actuellement fortement minéralisées, déficitaires en espaces verts. Sont prévus dans cette optique la création de parcs communaux, le réaménagement d’espaces verts existants, la requalification des entrées de ville et la plantation d’arbres d’alignement le long des voiries. “Ces nouveaux aménagements permettront d’augmenter l’attractivité de la Ville tout en répondant aux enjeux climatiques et environnementaux, en luttant efficacement contre les îlots de chaleur et en renforçant le maillage vert du territoire pour accueillir au mieux la biodiversité”, ajoute la ville.

Prochainement, ce sont la Place de l’Attaque et la Place de la Perche à Jemappes qui feront l’objet d’un réaménagement paysager.