Mons : un dealer contrôlé avec 900 g de cannabis dans son coffre

Bien inspirée, elle trouve plus de 900 g de cannabis dans le coffre du véhicule et procède ensuite à une visite au domicile du conducteur : les policiers y découvrent 5 000 €, 9 GSM, 2 ordinateurs et 46 g de résine de cannabis.

L’homme, âgé d’une trentaine d’années, a été présenté pour détention illégale de stupéfiants au Juge d’Instruction qui a délivré un mandat d’arrêt à son encontre. “La vigilance permanente de nos Policiers sur le terrain nous permet de contribuer à la lutte contre le trafic de stupéfiants qui est l’une des priorités de notre Plan zonal de Sécurité 2020-2025”, a rappelé la zone de police dans son communiqué.