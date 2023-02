Mons/Quaregnon : la rue de Ghlin enfin rebaptisée Route de Salik

Concrètement, cette nouvelle dénomination concerne le bout de la Chaussée de l’Espérance, jusqu’au carrefour de la rue Jules Destrée, et la rue de Ghlin au complet. “Personne n’ignore que tous les autochtones font référence à cette route comme la Route de Salik”, constate Baptiste Coppens. “Or – et tout le monde ne le sait pas tellement l’usage est répandu – elle n’existe pas. Par cette motion, on souhaitait lui donner une existence officielle. C’est parfois en changeant certains noms qu’on change un tantinet le monde.”

Le tronçon concerné est un axe important de la région puisqu’il permet de relier Ghlin à Quaregnon en passant devant le site Google. “À travers ce changement de nom, on poursuit quatre objectifs. Le premier, c’est de coller aux usages populaires ; tout le monde appelle déjà cette route comme cela, autant que ce soit réellement le cas. Le deuxième, c’est de permettre aux personnes qui effectueraient une recherche via un GPS, par exemple, de la trouver et donc de ne pas se perdre.”

Le troisième objectif est plus symbolique. “Il s’agit de témoigner du respect aux combats ouvriers en leur consacrant un hommage mérité. Certains se souviennent peut-être que l’entreprise a été occupée par ses employées en 1978, à la suite de l’annonce de fermeture de l’usine, et que la production a un temps continué en autogestion. ” Enfin, le quatrième objectif a vocation à visibiliser les femmes.

“C’est un combat féministe qu’il est opportun de mettre en valeur : les travailleurs de Salik étaient pour l’essentiel des femmes. Ce sont elles qui se sont battues, qui ont marqué l’histoire en refusant plusieurs injustices, tentées de patriarcat et de néolibéralisme. ” La motion avait déjà obtenu un vote à l’unanimité au conseil communal de Mons. Les conseillers communaux de Quaregnon ont embrayé le pas ce jeudi soir.