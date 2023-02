Reconnue Petit Patrimoine Oral et Immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles et labellisée au Patrimoine Européen, la ducasse de Messine est l’une des plus anciennes manifestations du genre en Hainaut. Les badauds ne s’y trompent pas puisque chaque année, ce sont des milliers de personnes qui profitent d’un ducasse qui allie trois factions : la partie religieuse avec le pèlerinage, la partie profane avec la fête populaire, et une poignée de bénévoles qui tiennent à conserver le patrimoine.

Comme de coutume, les activités se déroulent tant dans la rue que dans les cafés et sous chapiteau. Le coup d’envoi sera donné le 24 mars dès 20 heures avec notamment l’oberbayern et un repas choucroute. Le lendemain, de 6 heures à 18 heures, place à la grande brocante, à la 36e édition du plus beau bouquet de fleurs pour enfants, au cortège des géants Batisse, Lalie, Biloute et Trinette (dès 14 heures au départ de la rue des Arquebusiers) et au cortège inaugural (de la Grand Place vers Messines), au lever du drapeau et au feu d’artifice. Deux commerçants du quartier seront mis à l’honneur tandis que deux citoyens seront intronisés.

Le dimanche 26 mars, place au grand marché aux fleurs (rue de Bertaimont, Grand rue et rues avoisinantes), à la vente d’objets folkloriques et à diverses animations pour petits et grands. À 14 heures, le coup d’envoi du 25e challenge des fleurs sera donné. Ce dernier sera ponctué par le cortège des géants. Le programme complet des festivités est disponible sur le site officiel de la ville de Mons.