Mons aura bientôt sa nouvelle Miss : les candidates poursuivent leur préparation pour tenter de décrocher l’écharpe

“On répète tous les dimanches afin d’être certain de proposer un spectacle de qualité”, explique Frédérique Wattier, présidente. “On a la chance d’avoir un super groupe, toutes les filles s’entendent bien et se soutiennent. La plupart d’entre elles ne connaissent pas le monde des miss car elles n’avaient jusqu’ici jamais préparé d’élection. Mais elles s’accrochent et apprennent tout ce qu’il y a à savoir pour être prête en vue du grand jour. ”

Pour autant, deux candidates ont préféré jeter l’éponge. “Elles n’avaient pas pris toute la mesure de ce que représente une élection, de l’investissement que cela nécessite et ont donc préféré arrêter. Au total, 12 filles concourront. Elles sont motivées et très impliquées. D’autant qu’après cette élection, elles pourront participer à l’élection Miss Province de Hainaut. ” Pour tenter de faire la différence devant le jury, les candidats peuvent compter sur le soutien de Frédérique Wattier.

Cette dernière a en effet quelques conseils à formuler : Miss Saint-Ghislain 2010, Mademoiselle Mons 2012, Miss Quévy 2015, Miss Province de Hainaut 2016 et première dauphine Miss European 2017, elle connaît le milieu comme sa poche. “Relancer le concours à Mons n’a pas été particulièrement difficile, justement parce qu’en tant qu’ancienne élue, j’ai de nombreux contacts. En revanche, je dois admettre que je ne m’attendais pas à tant de soutien.”

Qu’il s’agisse de partenaires et sponsors ou des élus locaux. “On entend beaucoup de critiques sur les concours de beauté et pourtant, on a la chance d’être très bien accueillies partout. Il y a visiblement un certain enthousiasme quant à la relance de ce concours. La ville de Mons et le collège communal nous soutiennent également dans cette aventure. ” Rappelons que ce cru 2023 aura pour thème “Les Miss ne Périront pas”, un clin d’œil à un slogan bien connu dans la Cité du Doudou et aux années sans élection.