Love International Film Festival de Mons : quatre leçons de cinéma au programme cette année dont celles d’Emmanuelle Bercot et de Michel Blanc

”La leçon de cinéma se distingue d’une séance “normale” avec invité notamment par sa durée mais aussi et surtout pour la proximité que peut avoir l’invité avec le public présent dans la salle”, nous explique Maxime Dieu, délégué général du festival. “Dans une séance avec invité, à la fin du film, l’équipe du film est invitée sur la scène et on lui pose quelques questions, cela dure une dizaine de minutes et puis c’est tout tandis qu’une masterclass dure à peu près une heure. En général, l’invité est guidé par un animateur vers ce dont il a envie de parler librement mais avec une grande part au public qui est amené à lui poser des questions. Certains cinéastes sont particulièrement friands de cet exercice. Je me souviens par exemple de la venue d’Abel Ferrara l’an dernier qui avait refusé la présence d’un animateur et qui avait livré un véritable one-man-show…”

"Tenue de Soirée" exigée

Invité d’honneur du festival, Michel Blanc donnera sa leçon de cinéma le 17 mars avec la diffusion du film “Tenue de Soirée” qui lui avait valu un prix d’interprétation à Cannes en 1986. “Lors d’une telle séance, on demande toujours à l’invité de choisir un film dans sa filmographie qui illustre le propos tenu durant la masterclass. Visiblement, Michel Blanc apprécie particulièrement le film “Tenue de Soirée” dont il partage l’affiche avec Gérard Depardieu et Miou-Miou.”

Emmanuelle Bercot a, quant à elle, choisit de présenter, le 11 mars, son dernier film en date, sorti en 2021, lors de cet exercice particulier : “De son vivant”. Frédéric Vercheval, compositeur de musique de film, sera présent le 16 mars pour présenter son travail sur le film “La place d’une autre” tandis que Susanna Nichiarelli défendra “Chiara” le 13 mars.

Informations et réservations sur le site du Liff de Mons.