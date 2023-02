Projet d’usine de recyclage de plomb à Ghlin : Yves André espère que le CA d’IDEA refusera la demande de renouvellement d’Envirolead

Les enjeux d’un tel projet sont évidemment colossaux tant en termes de pollution qu’en termes de nuisances diverses. Refusé dans un premier temps, Envirolead obtenait finalement son permis en novembre dernier auprès des ministres Tellier (Ecolo) et Borsus (MR). Le comité de riverains, constitué pour s’opposer au projet, n’a dès lors eu comme unique solution d’introduire un recours au Conseil d’État. Pour que sa décision ne soit pas biaisée, Yves André aimerait que le CA d’IDEA ne renouvelle pas la demande d’Envirolead avant qu’une décision soit prise, auquel cas les travaux pourraient commencer et orienter la décision du Conseil d’État.

“Le projet prend place dans un zoning Seveso mais qui a la caractéristique d’avoir vu grandir la densité de population à proximité. L’ensemble du bassin de Mons-Borinage est concerné par ce risque potentiel de pollution. Un recours a récemment été introduit au Conseil d’État. Le groupe “Les Engagés” de Mons appelle donc les administrateurs de l’IDEA à la prudence. Nous les invitons à refuser le point inscrit au CA de ce mercredi premier mars afin qu’Envirolead ne puisse pas commencer d’éventuels travaux avant que la décision du Conseil d’État ne soit prise. Le bon sens doit l’emporter”, confie Yves André, chef du groupe Les Engagés à Mons.

En plus de la pollution importante qu’engendrerait un tel projet, la Belgique n’a vraisemblablement pas besoin d’une telle usine pour recycler ses batteries électriques. “Nous avons récemment obtenu des informations préoccupantes sur l’entreprise de traitement de plomb EnviroWales au Pays de Galles (société du même groupe qu’Envirolead, même usine, mais beaucoup plus petite que celle prévue à Ghlin). Il s’avère que les seuils d’émissions polluantes en métaux lourds, tels que le plomb, le cadmium et même le mercure, sont tous dans le rouge. Ces résultats sont très préoccupants, d’autant plus qu’EnviroWales se veut plus strict par rapport à Envirolead”, poursuit Yves André avant de conclure.

“Il faut savoir que la Belgique possède déjà deux usines en Flandre qui prennent suffisent à prendre en charge les besoins de recyclage en Belgique. Envirolead veut donc créer une usine dont le modèle économique sera basé sur des importations massives afin d’assurer une rentabilité. Nous ne souhaitons pas que la région de Mons Borinage devienne la poubelle de l’Europe au détriment de la santé des habitants de son bassin de vie. ”

Pour toutes ces raisons, le chef de groupe des Engagés espère que le CA d’IDEA prendra la bonne décision. Une décision également attendue par les nombreux riverains opposés au projet… À l’heure d’écrire ces lignes, il ne nous a pas été possible de joindre l’intercommunale pour en savoir plus sur sa position. Réponse demain donc.