Réfection de la rue de l’Auflette, à Cuesmes : sa priorisation ne fait pas l’unanimité

Il faudra dès lors prendre son mal en patience, puisque les travaux s’étaleront sur 50 jours ouvrables (si les conditions climatiques le permettent), soit l’équivalent d’environ deux mois. S’il s’agit inévitablement d’une bonne nouvelle, certains Cuesmois estiment que cette rue n’aurait pas dû être prioritaire, au regard d’autres voiries dont l’état fait plus de peine encore. Citons, à titre d’exemple, les rues Commandant Lemaire, de Flénu ou du Moulin d’en Haut.

La rue de l'Auflette va être rénovée. ©E.B.

“Il s’agit avant tout de finaliser un chantier, les trottoirs ayant été rénovés”, précise l’échevin des travaux, Stéphane Bernard (PS). “On peut admettre que la voirie n’est pas forcément la plus dégradée mais que l’on ne vienne pas me dire qu’elle est en bon état. Les choix de réfection sont posés sur base d’une série de critères repris au plan voirie de la ville. Il s’agit notamment de tenir compte de la présence de commerces, d’institutions publiques, d’écoles, d’évaluer l’urbanisation du quartier ou la nature de la voirie.”

En l’occurrence, la rue de l’Auflette est située dans un quartier urbanisé et représente une voirie de transit. Sa rénovation est donc justifiée. “On traite énormément de dossiers à Cuesmes, il ne s’agit pas du seul projet à venir. Nous réfléchissons par exemple à l’aménagement de la place et de ses abords. Comme Rome ne s’est pas faite en un jour, Mons ne peut être réfectionnée en un jour. Il y a toute une série de dossiers qui vont encore être traités.”

Les riverains pourront prendre connaissance du projet dans sa globalité lors d’une réunion citoyenne organisée le 7 mars prochain à 17 heures à la salle Calva de Cuesmes (rue Ferrer, 1). Une inscription est souhaitée pour le 3 mars au plus tard soit par mail “malene.delfosse@ville.mons.be avec la communication “réunion de présentation Rue de l’Auflette”, soit par téléphone : 065/40.59.22. Notons encore que le chantier représente un budget de près de 800 000 euros TVAC, en partie subsidié.