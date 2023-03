Lancé par Toit&moi (en partenariat avec le groupe Thomas&Piron), le projet rencontre pleinement les attentes de la Ville de Mons qui cherche à améliorer le cadre de vie dans les quartiers les plus densément peuplés, tout en veillant à créer de la mixité sociale.

Récemment encore, le bourgmestre Nicolas Martin annonçait qu’un montant de 100 000 euros avait été inscrit au budget communal afin d’aménager des aires de jeux dans quatre quartiers, eux aussi gérés par l’immobilière sociale. “Le permis en question permettra de réhabiliter deux premiers quartiers sur le site du Domaine d’Epinlieu, actuellement vétuste et obsolète sur le plan énergétique, mais idéalement situé à proximité du centre-ville et très bien desservi par les transports en commun”, indique la Ville de Mons.

La réhabilitation prévoit la construction de 337 logements Q-Zen (Quasi Zéro Energie), comprenant 129 maisons unifamiliales, 25 maisons “kangourous” (bi familiales), et 158 appartements répartis en 8 immeubles distincts. 116 logements reviendront dans le patrimoine de Toit&moi, assurant alors une mixité intégrée. Le projet préserve également le paysage, comprenant de nombreux espaces verts de typologies variées dans l’esprit d’une cité-jardin, ainsi que l’homogénéité des rangées de maisons mitoyennes et semi-mitoyennes.

Les matériaux de construction, tels que la brique, le crépi, le bardage en panneaux ainsi que les tuiles plates de couleur gris anthracite pour les toitures ont été choisis afin de contribuer à la cohérence de l’ensemble. L’architecture y sera traditionnelle et à taille humaine.

“L’humain est d’ailleurs au centre du projet. La cohésion sociale, le confort des habitants, la quiétude du quartier et la sécurité des usagers au travers de la mobilité douce sont tout autant de maîtres mots du projet. Une épicerie solidaire, des dessertes cyclo-piétonnes et carrossables, des zones partagées limitées à 20 ou 30km/h… sont prévues afin de garantir le caractère humain et vivant du quartier”, poursuit la Ville de Mons.

Le futur Domaine d’Epinlieu s’ancre donc pleinement dans la volonté de contribuer au maillage écologique du quartier et à restaurer un biotope disparu, tout en privilégiant activement la mobilité cyclo-piétonne de tous les habitants afin de permettre à tous, indistinctement, de s’y déplacer. Une mare y sera réalisée, un maximum d’arbres sera préservé, les espaces de jeux et de détente sont maximisés afin de favoriser les échanges sociaux et l’implantation d’un skatepark est également envisagée.

Enfin, les énergies renouvelables sont également au cœur du projet, grâce à l’installation de pompes à chaleur et le placement de panneaux photovoltaïques sur l’ensemble des logements publics permettant ainsi de se passer des énergies fossiles.

“Le chantier pourrait démarrer en mai 2023 par la démolition des voiries de la phase nord et les premières constructions pourraient débuter en octobre 2023”, conclut la Ville de Mons.