Cinquième acquisition en six ans pour la société montoise I-care, qui accélère son expansion internationale

TAC propose depuis plus de 60 ans des formations en monitoring vibratoire et la certification ISO en vibration à destination des industries. Au total, l'entreprise a formé près de 20.000 analystes en vibration (profils d'ingénieurs), principalement aux États-Unis, explique I-care. Pour le groupe montois, cette acquisition renforce encore son expertise et son positionnement en tant que leader dans le domaine de la maintenance prédictive dans l'industrie.

Il s'agit de la 5e acquisition en six ans, après le rachat de Lindsay Engineering (Los Angeles), Dutch World-class Maintenance Group (Rotterdam), Mecotec (Wallonie) et ARG EMEA (Flandre).

En 2023, I-care ouvrira par ailleurs 12 nouvelles filiales à l'étranger, notamment aux États-Unis, en Autriche, en Norvège ou encore au Canada. Dans la foulée, la société engagera plusieurs centaines de personnes cette année, affirme-t-elle.

Fondée à Mons en 2004, I-Care compte près de 700 employés et des filiales dans 12 pays (Amérique, Europe, Asie-Pacifique), avec des clients dans plus de 55 pays. Le groupe surveille en permanence les équipements industriels de milliers de clients (pour une valeur totale de 75 milliards de dollars) dans tous les grands secteurs industriels, notamment l'agroalimentaire, la chimie, la pharmacie, l'énergie et les matériaux.