Mons en Mieux réclame le retour de l'éclairage public la nuit: la ville dénonce un "double discours"

Pour MeM, « la blague a assez duré », il est temps « de rallumer l’éclairage public et d’ainsi mettre fin au climat d’anxiété et au sentiment d’insécurité que cela génère. » Le groupe emmené par Georges-Louis Bouchez énonçait comme exemple Enghien, où la police aurait constaté une recrudescence des faits de vol. Pour Chris Massaki, conseiller communal, la mesure était d’autant plus injustifiée que les communes montoises sont bien pourvues en matière d’éclairage LED.

Si la question mérite réflexion, la ville de Mons goûte assez peu la sortie médiatique de l’opposition, rappelant qu’il s’agit « d’une mesure d’économie adoptée par la plupart des communes, y compris toutes les communes libérales du Brabant wallon. » La ville estime donc qu’il y a « un double discours du MR/de Mons en mieux à ce sujet. » Elle rappelle encore que « lors des débats budgétaires, Mons en mieux demande systématiquement de réduire la dépense publique. Mais force est de constater que lorsque des mesures sont prises, ils sont incapables de les assumer. »

Au-delà des tensions purement politiques, la ville annonce que l’heure est bel et bien à la réflexion. « Compte tenu de l’évolution positive des prix de l’énergie, Mons va progressivement adapter la situation. Le Collège a déjà décidé jeudi dernier – avant que le MR ne s'exprime, donc – de rallumer l’éclairage public les week-ends. Nous avons prévu de réétudier la situation pour les nuits de semaine d’ici l’été. Mais cela nécessite une concertation entre communes et avec ORES. Il faut donc avancer avec ordre et méthode. »

Et de conclure : « Pour les citoyens comme pour les pouvoirs publics, sans parler des commerçants, l'explosion du coût de l'énergie fut un coup dur. Plusieurs commerces ont dû fermer leurs portes. Il y a donc quelque chose d’indécent, de la part du MR/de Mons en mieux, à parler de blague. » Les débats se tiendront lors du prochain conseil communal.