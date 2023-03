El biète, la nouvelle bière montoise… à base de Gin d’Mons !

Naturellement baptisée “El biète”, la bière est “brassée par des Montois, pour des Montois”, en collaboration avec la brasserie Saint Lazare. “On connaît leur savoir-faire et il apparaissait logique de se tourner vers eux pour la produire”, explique Julian Cordier. “L’idée ne date pas d’hier, on l’avait déjà lorsque l’on a lancé notre rhum. On a eu un premier contact avec la brasserie afin d’organiser une dégustation du gin. On souhaitait qu’il soit exploité de la meilleure des façons.”

La liste des ingrédients du gin d’Mons entre les mains, les équipes de la brasserie ont pu s’atteler à la tâche. “La bière est produite sur les mêmes bases. On y retrouve donc des saveurs d’agrumes, de houblon, et un très subtil goût de groseille. On est vraiment dans le respect de notre produit, on le met simplement en avant différemment.” La bière, blanche, titre à 6,5° et sera disponible à partir du 22 mars prochain.

“Le brassage a eu lieu fin janvier. La bière est désormais embouteillée et en repos, ce qui nous permet de démarcher nos revendeurs. Dans un premier temps, on privilégie vraiment les distributeurs du centre-ville. Si des grandes surfaces se montrent intéressées, on pourrait l’envisager mais ce n’est pas la priorité. ” À ce stade, 2 000 litres de bière sont brassées. “Nous comptons 1 000 bouteilles de 75 cl, le reste est mis en bouteilles de 33 cl. Nous avons aussi créé des verres spéciaux.”

Là où le gin mettait en avant le singe et le beffroi et où le rhum était dédié à Saint-Georges et à sa lance, c’est cette fois le dragon qui profite d’un produit à son effigie. “À l’approche de la ducasse, on proposera un coffret spécial comprenant une bouteille de 75 cl et deux verres. Le tout à prix raisonnable. On n’a pas vocation à faire du produit un produit d’exclusivité ; si les retours sont positifs, on rebrassera et on envisagera même d’étendre la gamme avec d’autres bières.”

La marque poursuit donc son développement. Reste à voir si les Montois répondront à l’appel pour se désaltérer lors des festivités.