Love International Film Festival de Mons : un jury composé d’une quinzaine de citoyens émargeant au CPAS remettra un prix

C’est la troisième année que le Gsara collabore avec l’asbl montoise Article 27 qui compose ce jury particulier. “Avant le festival, nous organisons plusieurs séances de groupe durant lesquelles nous les formons de manière basique aux différents métiers du cinéma. On organise des séances durant lesquelles ils sont amenés à critiquer des courts-métrages et on effectue même une véritable session de tournage avec eux. Cette année, ils ont rejoué des scènes du film “Le dîner de Con”. Ils ont également tourné les séquences avec du vrai matériel audiovisuel. Le tout, afin de les initier aux métiers du cinéma et de leur permettre de juger en toute connaissance de cause les différents films qui leur seront présentés qui ne sont pas forcément des films qu’ils ont l’habitude de voir.”

Ce samedi, ils seront tout d’abord amenés à s’exercer sur la compétition des courts-métrages belges. “Il s’agira d’un bon entraînement avant d’entamer les choses sérieuses.”

Les membres du jury citoyens seront ainsi amenés à juger les dix films en compétition internationale cette année et de décerner au gagnant un prix d’une valeur de 2 500 euros. “Il s’agit là d’un véritable exercice de citoyenneté durant lequel ils devront apprendre à respecter l’avis de chacun, à s’écouter et à débattre et accepter de prendre une décision collective plutôt qu’individuelle. Ce genre de démarche entre tout à fait dans les missions d'éducation permanente de l’asbl.”