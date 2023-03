Mons: des aides supplémentaires pour les nouveaux commerces

Cette nouvelle aide est cumulable à l’aide du Fonds d’impulsion. “Le dispositif global montois est donc maintenant l’un des plus importants en Wallonie, il permet de subsidier comme rarement vu les porteurs de projet”, se réjouit-on du côté de la ville. “Depuis plusieurs années en effet, la Ville a mis en place un plan de redéploiement commercial de son centre-ville, en s’appuyant sur la création de dispositifs innovants visant à soutenir activement les commerçants”, précise encore Nicolas Martin (PS), bourgmestre.

“De nombreuses enseignes internationales et locales se sont dès lors implantées en centre-ville et le commerce y est désormais en pleine croissance. Notre approche est multisectorielle et s’appuie aussi sur le tourisme, la culture et l’évènementiel pour rendre notre ville plus attractive. Dans le secteur de retail, l’analyse des chiffres montois indique de façon assez claire que notre stratégie fonctionne et que nous devons poursuivre dans cette direction. Objectif Proximité vient renforcer notre mécanisme que l’on peut qualifier d’inédit vu l’importance des montants que peuvent décrocher les commerçants indépendants à travers différentes primes.”

Avec “Objectif Proximité”, la ville de Mons souhaite continuer à soutenir le commerce indépendant tout en proposant “une offre plus diversifiée de services de proximité à la population”. Pour la ville, il apparaît clair que la redynamisation des cœurs de ville et des villages passe obligatoirement par un commerce de proximité fort et de qualité, qui influe directement sur l’attractivité et la force économique du territoire.

Objectif Proximité s’ajoute à plusieurs autres démarches mises en place à Mons pour favoriser la redynamisation du centre-ville et l’implantation de commerces indépendants. Citons notamment le fonds d’impulsion, la maternité commerciale, ou encore la taxe sur les chancres urbains.