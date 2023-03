Havré : la boulangerie Fourneau, fermée pour cause de crise énergétique, reprise par l’enseigne Désirs Gourmands

La solidarité n’aura pas pour autant permis de payer les factures et l’établissement avait fermé ses portes. Il s’apprête cependant à rouvrir, sous une nouvelle enseigne. “Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture le 1er avril prochain de notre nouvelle boulangerie-pâtisserie Désirs Gourmands. Nous reprenons une institution dans la région de Havré, la boulangerie-pâtisserie Fourneau”, annonce l’équipe de Désirs Gourmands.

L’enseigne est surtout connue dans la région du Centre, avec des boulangeries ouvertes notamment à Braine-le-Comte, Écaussinnes, Soignies ou encore Clabecq. “Cinq des six boulangeries m’appartiennent, la sixième est en sous-gérance”, précise Olivier Vanden Bergh, patron de Désirs Gourmands. C’est la réputation de la boulangerie Fourneau qui a poussé ce dernier a se lancer et à reprendre l’établissement.

”Le contexte reste sensible mais on a la chance de pouvoir centraliser nos productions dans un seul et même atelier, et d’ensuite envoyer la production vers nos magasins. Cela nous permet de réduire le coût énergétique.” Si la boulangerie Fourneau n’existera plus, l’ancienne vendeuse sera réengagée. “Une seconde sera également engagée. Il nous faudra aussi des bras supplémentaires au niveau de l’atelier de production.”

La bonne nouvelle concerne donc aussi l’emploi. “On a plusieurs boulangeries-pâtisseries mais on mise avant tout sur la qualité, sur l’artisanat. C’est ce qui a fait notre force jusqu’à présent et ce qui nous a permis de tenir et de nous étendre. Ce sera donc aussi notre priorité à Havré.” L’ouverture est donc prévue le 1er avril prochain. Et que les plus méfiants se rassurent : il ne s’agira pas d’un poisson d’avril.