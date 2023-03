Une centaine d’entreprises à la rencontre des étudiants de l’UMons

C’est une opportunité en or pour les étudiants en fin de cursus ou à la recherche d’un stage. Ce 15 mars prochain, les étudiants issus des sept facultés et des deux écoles de l’Université de Mons rencontreront une centaine d’entreprises et employeurs disposés à partager leurs compétences et à leur offrir une première expérience professionnelle enrichissante. Créé en 2020 par la JEWaC’S et le Service insertion professionnelle et Alumni UMONS, l’UMons Career Day en est déjà à sa troisième édition.