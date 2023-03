Mons: les non-résidents paient désormais leur entrée à la piscine Lago un peu plus cher

Pour l’accès au bassin sportif, les clients de plus de 12 ans résidents à Mons débourseront 4,60 euros tandis que les non-résidents paieront 5,60 euros. Pour la zone ludique, un ticket “6 mois-2 ans” (résident) coûtera par exemple 2,20 euros, contre 2,70 euros pour les non-résidents. Pour les 3-4 ans résidents, il faudra débourser 3,30 euros contre 3,80 euros pour les non-résidents. Une entrée pour les plus de 12 ans (et moins de 65 ans) coûtera désormais 11,10 euros pour les résidents et 12,10 euros pour les non-résidents.

La différence n’est donc pas colossale mais a malgré tout interpellé plusieurs usagers. “C’est un schéma qui était déjà d’application dans d’autres centres Lago et piscines publiques”, justifie Éric Rousseau, directeur du complexe sportif. “Ce n’était pas encore le cas à Mons mais c’était une demande du collège communal. Il est normal que les Montois soient, en quelque sorte, privilégiés puisque la piscine nécessite des investissements financiers.”

La mesure a été globalement bien acceptée par la clientèle. “Il y a évidemment toujours des heureux et des malheureux. On a eu quelques remarques, quelques difficultés auprès de l’un ou l’autre mais ça a plutôt été bien compris. De notre côté, on a tout de même mis un point d’honneur à conserver des tarifs et des formules abordables afin que les familles, notamment, puissent toujours profiter de loisirs.”

Du côté de la ville de Mons, on confirme la volonté de marquer une différence entre les Montois et les non-Montois. “La piscine est loin de n’être fréquentée que par nos citoyens, les usagers viennent de toute la région, voire de la province. À partir du moment où, via leurs impôts, les Montois participent en partie à l’entretien de la structure, il est normal de leur proposer un tarif préférentiel.”

Compte tenu du contexte énergétique, la mesure apparaît d’autant plus justifiée aux yeux des autorités communales et du directeur. “On a honnêtement eu très peur mais on a mis pas mal de choses en place, en collaboration avec la ville et la Régie communale autonome (RCA), ce qui nous a permis de tenir le choc. On a traversé l’orage, la situation est stabilisée”, confirme encore Éric Rousseau.

Pour les communes, la gestion d’une piscine s’apparente généralement à un véritable gouffre financier. Ces structures, qui se font de ce fait de plus en plus rares, sont pourtant indispensables, tant dans une optique de loisirs que dans le cadre de l’apprentissage de la natation.