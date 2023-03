La maternité du CHU Ambroise Paré labellisé écoresponsable : c’est une première en Belgique !

”Ce label n’est pas obligatoire, son obtention est le fruit d’une démarche proactive de notre service maternité”, explique France Brohée, en charge de la communication du CHU. “Des études ont démontré que les 1 000 premiers jours – des quatre mois de grossesse de la maman aux deux ans de l’enfant à peu près – étaient déterminants et que l’environnement dans lequel il évolue a des impacts positifs ou négatifs sur l’adulte qu’il deviendra.”

Un projet mené en pleine crise sanitaire

Désireuse de se pencher davantage sur la question, l’équipe de la maternité a obtenu le soutien de la direction et la coopération de nombreux autres services. “C’est vraiment un travail de longue haleine qui a été phasé et mené, malheureusement, alors que la crise covid s’était invitée à l’hôpital. Trouver le temps et les moyens pour se s’y consacre n’a pas toujours été simple. Il aura finalement fallu trois années pour obtenir le label mais nous en sommes très fiers.”

Concrètement, la problématique des perturbateurs endocriniens a par exemple été étudiée. “Nous avons identifié une série de produits utilisés dans les maternités mais néfastes pour les bébés à naître ou déjà nés. Dans les faits, nous avons effectué des changements allant des produits d’entretien aux produits offerts dans les coffrets maternité en passant par les gels utilisés lors des échographies. Cela n’aurait pas été possible sans l’investissement des équipes et d’autres services, par exemple la logistique ou la pharmacie.”

Car remplacer certains produits n’est pas si simple. “Du côté des coffrets maternités, nous utilisions les produits issus d’un partenariat avec une firme. Nous travaillons désormais avec les produits Babynature, qui sont belges et respectueux de l’environnement tant au niveau de leur contenant que de leur contenu. C’est une démarche qui s’inscrit, en fait, dans une politique de santé environnementale plus vaste.”

Étendre le projet, dans une certaine mesure

Et que le CHU entend pousser plus loin. “Notre équipe maternité a été spécifiquement formée à la santé environnementale. C’est désormais une formation qui est ouverte à l’ensemble de nos services, afin que la dynamique puisse s’étendre, même si nous restons conscients que cela ne sera peut-être pas possible partout, ou à ce niveau d’exigence.” Ainsi, si l’éther a pu être banni de la maternité, son utilisation pourrait être maintenue ailleurs.

”Nous comptons aussi proposer aux parents des ateliers autour de la maison écoresponsable. Cela nous paraît primordial, dès lors que les 1 000 premiers jours de l’enfant ont majoritairement lieu à domicile. Nous ne sommes pas du tout dans une logique de culpabilisation mais plutôt dans une logique d’accompagnement, afin qu’ils aient les clés pour opérer d’éventuels changements.”

Notons que ces ateliers seront dispensés aux parents suivis au CHU mais également à toute personne extérieure à l’établissement hospitalier.