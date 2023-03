Le PS a désigné ses nouveaux responsables de sections et USC

Le Bourgmestre de Mons Nicolas Martin et le Député wallon Jean-Pierre Lepine ont ainsi été très largement réélus par les militants socialistes à la tête de la Fédération PS de Mons-Borinage. "C’est un moment de démocratie interne important, qui a mobilisé près de 1.500 militants rien qu’à Mons-Borinage", confirme-t-on du côté du parti. "Cette année, le scrutin était particulièrement important puisqu’il a permis aux instances du PS de se mettre en ordre de bataille en vue des élections qui se tiendront en 2024 à tous les niveaux de pouvoir (communales, provinciales, régionales, fédérales et européennes)."

Nicolas Martin et Jean-Pierre Lepine, candidats à leur réélection à la Présidence et à la Vice-Présidence de la Fédération, ont bénéficié d’un très large soutien des militants, puisqu’ils ont été reconduits avec respectivement 88,4% et 86,2% des votes. "Nous tenons à remercier les 1.500 affiliés qui ont fait le déplacement pour leur confiance", ont réagi les deux élus. "Mons-Borinage est la deuxième plus grande Fédération du Parti socialiste, après Liège. Notre volonté est de poursuivre notre travail au service de notre région et de ses habitants."

Et de poursuivre: "Développer de nouveaux projets, attirer des investisseurs, créer de l’emploi, renforcer l’offre de formation et l’attractivité de notre région, voilà autant d’éléments qui nous tiennent à cœur. A l’heure où le MR travaille contre la région de Mons-Borinage en empêchant le développement de l’Université de Mons et en tenant des propos méprisants sur nos communes et leurs habitants, nous avons la responsabilité de travailler à un projet dynamique, positif et surtout respectueux de chacun."

L’équipe élue à la tête de la Fédération a mis en avant "sa volonté de mettre en avant de nouveaux talents sur les listes, notamment des jeunes, et de renforcer la présence du PS dans les majorités communales. Cette équipe sera complétée par une vice-présidente qui sera désignée par la comité de la Fédération."

Au niveau des Unions socialistes communales, les résultats sont les suivants :

A Dour, où deux candidats étaient en compétition, c’est Gautier Debrue qui l’a emporté avec 58,6%, contre 41,4% à Eric Morelle. A Frameries, c’est l’ancien secrétaire communal de la commune, Philippe Wuilputte, qui a été élu pour la 1ère fois avec 80%. A Hensies, c’est Ivan Burnick qui obtient l’unanimité. A Honnelles, 3 candidats étaient en lice et c’est Stéphan Motte qui l’a emporté avec un score de 55,6% contre 16,7% à Yves Duquenne et 27,7% Dominique Coquelet.

A Lens, c’est le conseiller communal Léon Henry Doem qui l’a emporté avec 64% des voix, contre 36% pour Christian Stievenard. A Mons, Johan Vanlathem l’a emporté avec 62% contre 28% à Philippe Détaille (10% de bulletins blancs). A Boussu, un nouveau scrutin devra être organisé pour désigner le Président de l’USC. A Jurbise, c’est une direction collégiale qui dirigera l’USC.

A Quaregnon, c’est Stephane Glinne qui a été élu pour la première fois avec 96,4% des voix. A Quévy, Valérie Pécriaux a été réélue pour la seconde fois à l’unanimité. A Quiévrain c’est Yves Delattre qui a été réélu à l’unanimité. A Saint-Ghislain, c’est Romildo Giordano qui est élu avec 82,8%. A Colfontaine, c’est Jean-François Lacomblet qui l’a empoté avec 75%.

Dans les communes qui comptent encore des sections, soit Frameries, Mons, Quévy et Saint-Ghislain, voici les élus : Eugies : Lucas Italiano, Frameries : Michel Deligne, La Bouverie : Anne-Catherine Bievelez, Sars-La Bruyère : Jocelyne Demoustier, Ciply : Jean-Pierre Dupont, Cuesmes : Pascal Lafosse, Flénu : Fabio Riccobene, Ghlin : Mélanie Ouali, Harmignes : Alexendre Todisco, Havré : Stéphane Bernard, Hyon : Anna-Maria Livolsi, Jemappes : Marie Meunier, Mons : Sandrine Job, Nimy : Xavier Dupont, Obourg:

Saint-Symphorien : Shirley Coltellaro, Villers-Saint-Ghislain: Catherine Houdart, Asquillies : Catherine Poncin, Bougnies : Emile Pavet, Givry : Valérie Pécriaux, Baudour : Daniel Olivier, Hautrage : Christophe Giordano, Neufmaison : Virginie Liétard, Saint-Ghislain : Jean-Michel Lecocq, Sirault : Michel Duhoux, Tertre : Rachel Lefebvre, Villerot : Francine Winten.