Une étude phytosanitaire avait été commandée par la ville de Mons afin de connaître l’état de santé des arbres qui peuplent actuellement les deux sites. Un architecte paysagiste a également confirmé le “diagnostic” de cette étude : tous les arbres (une trentaine) de la rue de la Houssière sont malades, 8 arbres sont concernés au niveau du Square lui-même. 19 arbres sont également malades à la rue des Canonniers mais aucun sur la Place Nervienne elle-même.

Ils seront remplacés par diverses essences, par exemple des copalmes d’Amérique, des érables champêtres ou encore des ormes, des noisetiers ou des cornouillers. Les arbres malades seront enlevés entre ce mercredi 15 mars et ce vendredi 17 mars, de sorte à ne pas perturber la période de nidification qui commence quelques jours plus tard. Au terme de cette phase préparatoire, le travail de rénovation du Square Roosevelt et des rues adjacentes commencera dès le lundi 20 mars tandis que celui de la Place Nervienne commencera le lundi 27 mars. Les deux projets devraient prendre un peu moins d’un an.

Concrètement, après le Square Saint Germain, la ville va procéder à la rénovation complète du Square Roosevelt, de ses rues périphériques et de la rue de la Houssière. “Le square s’est déjà paré en 2019 de l’œuvre monumentale de David Mesguich “Lucie et les papillons”, ajoutant ainsi une plus-value à cet endroit cher aux Montois”, rappelle la ville.

3,4 millions pour le square Roosevelt, 5,8 millions pour la place Nervienne

”Cette fois, nous procéderons à la réhabilitation de façade à façade des voiries, principalement en matériaux de pierres naturels, au réaménagement du Square, aux aménagements autour de la statue, à la réhabilitation du système d’égouttage et au renouvellement de l’éclairage public.” Le Square Roosevelt, les rues avoisinantes et la rue de la Houssière représentent un investissement de 3 402 604,29 € TVAC qui s’inscrit dans la programmation Wallonie-2020.EU des Fonds Structurels Européens.

Du côté de la place Nervienne, la ville procédera au réaménagement fonctionnel, technique et urbanistique de l’esplanade de la Place et des voiries attenantes “afin de conférer à cet ensemble une véritable fonction de place et à en marquer l’identité. La zone redéfinie sera traitée en un espace public de rencontre et de convivialité tout en conservant le stationnement sur l’esplanade et l’ouverture des voiries à la circulation automobile.”

Outre le revêtement complet de façade à façade en matériaux de pierres naturels, il est prévu d’installer des bornes électriques, des toilettes publiques, du mobilier urbain ainsi qu’une fontaine à jets. L’éclairage public sera également renouvelé. La Place Nervienne représente un investissement de 5 851 697 € TVAC et s’inscrit dans la programmation Wallonie-2020.EU des Fonds Structurels Européens.

“Nous poursuivons notre programme ambitieux des Fonds européens avec ces deux projets importants qui visent tant à améliorer le cadre de vie des citoyens que de préserver et mettre en avant le patrimoine montois”, souligne Stéphane Bernard (PS), échevin des travaux. “À l’image de la Rampe Sainte-Waudru ou de la Maison Espagnole qui sont terminés ou de la Rampe Borgnagache qui vient de commencer, nous accordons une attention particulière à ces points stratégiques qui constituent des vitrines du centre-ville de par leurs emplacements qui concentrent beaucoup de passages.”

Quid du stationnement ?

Si ces travaux apparaissent bien nécessaires pour transformer le visage de la ville, des craintes ont été formulées du côté des usagers, et notamment des automobilistes qui se stationnent sur la place Nervienne. “Des dispositions particulières sont prévues pour les nombreuses personnes qui ont l’habitude de fréquenter ou de se stationner à la Place Nervienne.” Si le stationnement restera gratuit sur la place Nervienne après les travaux, il faudra prendre d’autres habitudes en attendant qu’ils se terminent.

Ainsi, un parking d’une capacité de 120 places est accessible à 600 m de la place Nervienne (entrée uniquement via la rue du Curoir). Le stationnement le long de la digue des Peupliers reste bien accessible (300 places à environ 500 mètres de la place Nervienne). Le parking des Alliés, avec sa quarantaine de places, est toujours disponible au coin de la rue André Masquelier et du Boulevard Gendebien. À noter également que deux rues seront bloquées en raison du périmètre du chantier : les rues Achille Legrand et Henri Glépin. Enfin, 7 emplacements PMR seront également accessibles.

Pour ce qui est du marché du dimanche, celui-ci ne bouge pas. Il sera toujours installé le long des Casemates et dans la rue Buisseret. La place du Béguinage continuera, quant à elle, à accueillir le vieux marché. “En ce qui concerne le stationnement, nous conseillons, exclusivement le dimanche, trois parkings gratuits à moins de 5 minutes à pied du marché : le Parking Belfius (entrée par le boulevard Albert-Élisabeth), le Garage collectif de Messines (rue des Arquebusiers, entrée par la rampe latérale) et le Parking FGTB (rue Lamir, 18).”

Bref, comme pour tous les travaux, il faudra prendre un peu patience et s’adapter.