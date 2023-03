Havré : la soirée des + de 30 ans continue à battre les records

Organisée depuis déjà plusieurs années, “La soirée des + de 30 ans” a très clairement trouvé son public. Ce samedi, ce sont quelque 800 personnes qui sont attendues au Château d’Havré pour se chanter à tue-tête les plus grands hits des années 90 et 2000, mixés par Joss Mendosah, Lirio et Antoine V. Au programme, des tubes donc mais aussi et surtout une ambiance hippie/bohème conviviale et festive.