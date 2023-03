Le Festival de printemps se prépare à Mons : le montage de la grande roue est pratiquement terminé !

Cela n’aura échappé à personne : une grande roue a fait son apparition sur la Grand-Place de Mons. Son montage devrait, si tout se passe comme prévu, se terminer ce vendredi. “Nous l’avions déjà installée en 2019, pour la première édition de l’événement”, rappelle-t-on du côté du service communication de la ville de Mons.

Animations et décorations sont au programme du festival de printemps. ©www.OswaldTlr.net

”Puis la crise covid nous a rattrapés. Les dernières éditions ont été organisées mais en version “light” ; les décorations étaient bel et bien installées mais aucune animation n’était proposée.” Autant écrire que le fait de pouvoir reproposer un événement sans restriction ravit les autorités communales et les services de la ville, partie prenante du projet.

”L’objectif de ce festival, c’est de combler une période qui était un peu plus creuse et pendant laquelle la ville bougeait un peu moins. Il nous permet désormais de combler le calendrier des festivités montoises et d’attirer du monde en ville. Les retours sont globalement très positifs. Les familles, principalement mais pas seulement, y trouvent leur compte. Les commerçants aussi car l’événement génère du passage.”

Et de conclure : “Le travail des équipes, la qualité et l’originalité des décorations sont également salués de manière unanime.” Concrètement, la grande roue sera accessible tout au long du festival et offrira aux visiteurs une vue panoramique sur la ville. Le 25 mars, les badauds profiteront d’une distribution d’œufs en chocolat.

Animations et décorations sont au programme du festival de printemps. ©Ville de Mons / Oswald Tlr

Les 1er, 2 et 8 avril, place à la culture avec respectivement l’ouverture du SILEX’S de Spiennes, le dimanche gratuit dans les musées et lieux d’exposition et la chasse aux œufs du dragon, qui permettra aux participants de découvrir un mot de passe donnant accès à un trésor caché au sein du musée du Doudou. Le 22 avril, entre 14 heures et 18 heures, des échassiers aux costumes fleuris, des sculpteurs de ballons et des grimeurs émerveilleront les enfants… Et leurs parents.

Notons encore que chaque samedi à 13 heures, 15 heures et 17 heures, des animations déambulatoires sur le thème du printemps seront à découvrir en centre-ville et que pendant tout le festival, diverses expositions sont proposées au sein des lieux du pôle muséal montois. Le programme complet des festivités est à retrouver sur le site officiel de la ville, www.mons.be.