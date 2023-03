Liff de Mons : Frédéric Vercheval ou l’art de mettre un film en musique

Pour réaliser une bonne musique de film, il faut être un bon observateur. “En général, je propose des thèmes au préalable et le reste du travail se déroule lors de la post-production durant laquelle on s’adapte, un peu comme un doublage, à l’image et aux différentes scènes. Chaque séquence est travaillée à l’image en collaboration avec le réalisateur.”

La musique de film, primordial

La musique d’un film, on ne s’en rend pas toujours compte quand on le regarde, mais c’est primordial. “Les fonctions que la musique va prendre peuvent être différentes d’une scène à l’autre, pour exprimer les émotions des personnages ou l’action. On appelle ça des musiques de soutien. Mais un film sans musique, on se rend tout de suite qu’il y a quelque chose qui manque, c’est clair. C’est ce que je voulais justement démontrer aussi lors de cette leçon de cinéma. La musique de film fait partie des outils qui sont à la disposition d’un réalisateur pour raconter son histoire. Elle doit servir la narration et la communication avec le réalisateur est primordiale lors des sessions d’enregistrement pour savoir vers où je dois me diriger. Les options, les directions que l’on peut prendre sont multiples.”

Si vous voulez écouter le travail de Frédéric Vercheval, il a composé récemment la musique du film de Benoît Mariage “Habib, la Grande Aventure”, également présenté au festival montois et il sera prochainement à l’affiche d’une grosse production en l’occurrence Largo Winch 3 qui devrait sortir en 2024.