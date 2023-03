”Until tomorrow” de l’Iranien Ali Asgari grand gagnant du Love International Film Festival de Mons

C’est le film “Until tomorrow” de l’Iranien Ali Asgari repart avec le Grand Prix du Festival. Un film qui ra conte l’histoire de Fereshteh, une jeune étudiante qui vit seule à Téhéran avec son bébé illégitime dont ses parents, qui doivent venir le rejoindre, n’ont pas connaissance. Elle doit trouver une solution mais sans succès, même pour une nuit… “Ce film a été tourné il y a deux ans alors que la situation dans mon pays était beaucoup plus calme qu’aujourd’hui mais depuis six mois, une grande révolution menée par les femmes donc je voudrais dédicacer ce prix à toutes ces femmes iraniennes qui luttent pour leurs droits”, a signifié le réalisateur iranien dans son discours de remerciement.

Ali Asgari a remporté le Grand Prix du Liff de Mons. ©Thomas Donfut

Sur une note plus légère, il se fait que Ali Asgari avait reçu il y a quelques années un prix pour un court-métrage au festival montois mais sans pouvoir être présent. La personne qui devait se charger du transport du fameux prix vers l’Iran l’a en fait… égaré en chemin.

Le Prix du Jury a quant à lui été décerné au film “El Agua” d’Elena Lopez Riera tandis que le prix du scénario est allé dans l’escarcelle de la cinéaste Anaïs Barbeau-Lavalette “Chien Blanc” qui est basé sur le livre éponyme de Romain Gary. Ce film remporte également le prix du jury citoyen.

Pour le prix d’interprétation, l’acteur costaricain Reinaldo Amien Gutiérrez pour son rôle dans le film “Tengo sueños electricos” repart avec les lauriers.

Deux Belges récompensés

Concernant le prix du public de la Ville de Mons, c’est le Bruxellois Zeno Graton qui le remporte à sa plus grande satisfaction. “C’est toujours une grande joie de remporter un prix du public parce que c’est pour lui qu’on fait les films”, nous a confié le réalisateur. “Mon film parle de thématiques qui ne sont pas forcément évidentes à savoir une histoire d’amour entre deux garçons en IPPJ.”

C'est Zeno Graton (à dr.) qui remporte le prix du public. ©Thomas Donfut

Le film “Le Cours de la Vie” du réalisateur belge Frédéric Sojcher repart quant à lui avec deux prix à savoir celui du jury Cineuropa et le prix de la RTBF. “Cela fait plusieurs fois que je présente un film ici mais c’est la première fois que je remporte un prix, en l’occurrence, deux”, nous a-t-il confié. “Recevoir des prix ici en Belgique ça me remplit de bonheur car bien que belge, je n’ai pas pu trouver de financement ici pour concrétiser ce projet et j’ai donc dû aller chercher des financements en France.”

Frédéric Sojcher repart de Mons avec deux prix dans sa besace. ©Thomas Donfut

Dans la compétition parallèle mais tout aussi importante des 400 coups, c’est la réalisatrice brésilienne Flavìa Neves qui a remporté le prix décerné par le Belgian Jury. “Je suis très contente et je ne m’y attendais pas”, nous a confié la réalisatrice. “J’ai reçu de bons échos du public mais là c’est devenu concret.”

La réalisatrice brésilienne Flavia Neves remporte la compétition des 400 Coups. ©Thomas Donfut

Enfin, les courts-métrages belges “Les Silencieux”, de Basile Vuillemin et “Marée Haute” de Norah Choukrallah repartent respectivement avec le prix du jury et celui de la Presse belge.