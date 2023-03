Mons : la rénovation extérieure de l’hôtel de ville devrait être terminée en décembre

”Pour l’instant, tout se passe comme prévu, les travaux minutieux avancent bien”, confirme Nicolas Martin (PS), bourgmestre. "La fin de la restauration extérieure de l’hôtel de ville est prévue pour le mois de décembre prochain. Il faudra donc prendre encore un peu patience avant de découvrir ce très beau travail.” Un travail qui se poursuit donc sur un chantier qui vient de franchir une nouvelle étape.

Les travaux se poursuivent. ©D.R.

La société Battais Couverture, spécialisée dans la restauration des monuments patrimoniaux et historiques, vient en effet de procéder à l’installation de la girouette placée en haut de l’édifice et qui avait été enlevée afin d’être rénovée. “La couverture du campanile et sa charpente sont en revanche restaurées sur place”, précise encore le maïeur. On rappellera que l’hôtel de ville de Mons est classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie et date du XVe siècle.

Autant écrire que d’importantes précautions doivent être prises pour mener à bien ce vaste chantier de restauration, encadré par de strictes conditions. Une subvention d’1,25 million d’euros avait été octroyée par la Wallonie, complétant ainsi une série de travaux déjà programmés grâce aux Fonds européens et destinés à rénover les toitures, isoler les greniers et restaurer les menuiseries de l’édifice historique, notamment au niveau du remplacement des châssis, des portes, des panneaux au sol permettant d’accéder aux caves.

Le chantier global doit s’étaler sur deux ans et demi et comprend quatre phases, soit l’installation du chantier, la rénovation des toitures et l’isolation des greniers, le travail des menuiseries, la restauration des façades. Les bâtiments en travaux sont restés libres d’accès au public. Des bâches représentant l’Hôtel de Ville, la Toison d’Or et l’ancienne chapelle Saint-Georges, ont été placées au-dessus des échafaudages afin de les camoufler.