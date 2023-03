Harmignies : un radar prochainement installé à la Chaussée de Beaumont, théâtre de plusieurs accidents

Inquiets quant à leur propre sécurité ou aux conséquences matérielles que des accidents à répétition peuvent induire, les riverains étaient nombreux à solliciter l’intervention de la ville de Mons. Problème, cette dernière n’est pas gestionnaire de voirie, puisque la Chaussée de Beaumont fait partie du giron régional. Conscient qu’une solution devait malgré tout être proposée, le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin (PS), s’est tourné vers le Service Public de Wallonie.

”Il a pris l’initiative de contacter le SPW pour faire aboutir l’installation d’un nouveau radar anti-vitesse à la Chaussée de Beaumont, à Harmignies”, confirme-t-on du côté de la ville. “Elle fait suite aux doléances des riverains. Nous n’avons pas encore été officiellement notifiés mais, sauf changement d’avis de sa part, le SPW procédera au financement à l’installation de ce radar qui vise à prévenir, réprimer et diminuer la vitesse et le nombre d’accidents qui en découle.”

Plusieurs accidents à déplorer

Depuis 2017, dans cette zone (les chiffres ont été arrêtés en septembre 2022), ce ne sont pas moins de dix accidents avec dégâts matériels qui ont été recensés sans que la police n’intervienne. À ceux-ci s’ajoutent quatre accidents avec blessés et un accident avec décès. “Plus globalement, la sécurité routière fait partie des priorités de notre Plan Zonal de Sécurité. En 2022, les chiffres enregistrés sont encourageants, même si c’est encore loin d’être parfait”, ajoute encore la porte-parole de la ville.

On enregistre ainsi une diminution de 28 % de nombre d’accidents, de 28 % du nombre de blessés et de 66 % de décès. “Actuellement, nous disposons de dix radars poteaux sur les voiries communales (924 577 véhicules contrôlés en 2022 avec 2,66 % d’infraction) et 11 radars en voirie régionale en comptant celui qui sera installé à Harmignies (3 874 299 véhicules contrôlés en 2022 avec 2,96 % d’infraction).”

Ces poteaux doivent permettre d’instaurer une vitesse modérée et respectueuse des signalétiques au niveau de lieux identifiés comme étant accidentogènes.