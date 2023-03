Les pompages de la société Vivaqua inquiètent les habitants de Nimy qui ont pu se rassurer lors du conseil communal de Mons

“Les derniers pompages de la société Vivaqua ont provoqué de nombreux soucis de stabilité, de dégâts et autres désagréments du côté du quartier de la rue bouteiller. En effet ce quartier étant déjà construit sur des anciens terrains de la société Lebrun et ancienne faïencerie, le sol est déjà “faible”. Les pompages n’ont fait qu’accentuer cela. J’ai pu recueillir beaucoup de témoignages sur les dégâts occasionnés aux habitations anciennes et nouvelles (fissures, dégâts des eaux, évacuations précaires, inondations…). Plusieurs personnes m’ont confié avoir tenté d’obtenir des dédommagements mais rien n’a abouti et les frais d’avocats étant élevés ils ont dû abandonner”, rapporte un habitant de Nimy.

Les habitants se posent donc de nombreuses questions sur les activités de pompage. Ils se demandent notamment pourquoi la société pompe alors que d’autres puits sont disponibles. Ils demandent en outre que des visites aient lieu dans les habitations afin d’établir un état des lieux afin de mieux constater les dégradations par la suite.

Des inquiétudes nées d’un avis d’enquête publique résultant d’une demande du SPW. L’échevin de l’Urbanisme, Maxime Pourtois (PS), a pu répondre aux interrogations des habitants tout en tentant de les rassurer.

“Une enquête publique a eu lieu sur demande du SPW en vue de présenter un avant-projet d’arrêté ministériel. Celui-ci étant chargé d’établir des zones de prévention rapprochées et éloignées des prises d’eau souterraine potalisable”, explique Maxime Pourtois. “Ces zones sont en réalité des périmètres de sécurité dessinés et délimités tout autour des puits qui existent déjà aujourd’hui. Lors de l’enquête publique, une réclamation a été faite et a été reversée au dossier. ”

L’objectif du SPW n’était donc que d’officialiser ces périmètres de sécurité autour des puits de captage. Il n’y a donc pas de raison d’établir d’états des lieux dans les habitations nimysiennes à en croire l’échevin. “Il n’est pas question de pompage mais bien de sécurisation des puits existants. L’un d’entre eux avait d’ailleurs été remplacé lorsqu’il était obstrué. Si pompage il y a, des visites n’auront pas lieu dans les habitations car il ne s’agit pas de nouveaux puits. La situation de pompage demeure donc la même depuis plusieurs années. ”

Pour les habitations déjà abîmées, un comité avait été créé pour mettre en relation les potentielles victimes et les autorités publiques. “Le comité date de 1973. La plupart des dossiers ont donc déjà été réglés et ne sont plus à l’ordre du jour”, ajoute Maxime Pourtois qui se veut également rassurant sur la situation de l’égouttage dans le quartier qui ne devrait pas se détériorer puisqu’aucun nouveau puits ne sera créé.

Des propos qui ont pu rassurer les riverains du quartier.